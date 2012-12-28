Фонд «Милосердие» поддержал грантами социальные проекты из четырех регионов России

57 самых активных жителей и общественных организаций из четырех регионов страны стали обладателями грантов от благотворительного фонда социальной защиты «Милосердие». Все они - победители конкурсного отбора 2026 года программы «Стальное дерево», которая поддерживает наиболее актуальные социальные инициативы волонтеров.

Всего в общую копилку конкурса поступило около 400 предложений. Авторов лучших креативных идей определяли региональные конкурсные комиссии, куда входили общественники, журналисты, представители муниципалитетов, местного бизнеса и фонда. Окончательные списки победителей утверждали члены Грантового комитета, в состав которого в этом году впервые вошли известный спортивный комментатор Денис Казанский и исполнительный директор ассоциации грантодающих организаций «Форум доноров» Александра Болдырева.

Победителям конкурса вручили гранты до 1 млн рублей в зависимости от сложности проектов. Им предстоит завершить работы до конца текущего года.

Жители Алтайского края стали авторами десяти проектов. Их инициативы помогут провести фольклорные фестивали, открыть экологический центр для дошкольников, оборудовать пространство для занятий с особенными детьми. В Заринске появится комфортная зона для представления и обсуждения лучших образцов изобразительного и декоративно-прикладного искусства, созданных молодыми авторами и опытными мастерами из различных уголков России.

В Белгородской области приступят к реализации одиннадцати социальных проектов. По завершению одного из них в Старом Осколе на базе Центра народных промыслов распахнет двери постоянно действующая образовательная площадка для подростков. У детей с ограниченными возможностями здоровья появится больше времени для занятий спортом. Ряд проектов поможет открыть новые пространства для социальной адаптации и физического развития детей и молодых людей с ментальными нарушениями.

29 проектов «Стального дерева» планируют завершить до конца года в Липецкой области. В Ельце откроют новое выставочное пространство для молодых художников, в Липецке проведут конкурс детских народных певческих и фольклорных коллективов. Активисты организуют спортивный фестиваль для горожан, создадут систему оказания медицинской помощи для приютских, уличных и домашних животных. Липецкие школьники смогут стать участниками историко-краеведческого и инженерно‑технического хакатонов. На базе Долгоруковского центра будет оборудовано пространство с высокотехнологичным комплексом для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.

Семь проектов жителей Екатеринбурга помогут активистам создать доступную среду для развития инженерного мышления у подростков, приобщить особенных детей к театральному искусству и реализовать на базе тренировочной квартиры программу профориентации для людей с ментальной инвалидностью.

Социальная реклама. Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие»




«Желаю всем грантополучателям юбилейного - десятого года программы успешной работы, упорства и настойчивости при реализации проектов, - отметила исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Лунева. – Не прошедших конкурсный отбор соискателей благодарим за инициативность и приглашаем в следующем году прийти к нам с новыми оригинальными идеями».


