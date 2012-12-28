В Минтрансе рассказали о новых правилах провоза пауэрбанков в самолетах в РФ
Батареи свыше 160 Вт·ч провозить запрещено.
«Заряжать устройства во время полета запрещено, а к упаковке аккумуляторов теперь необходимо относиться особенно внимательно», — говорится в сообщении ведомства.
«Пауэрбанк должен находиться в доступном месте под вашим контролем», — также отмечается там.
Также регулируется емкость пауэрбанков, которые можно провозить в самолетах. Так, аккумуляторы до 100 Ватт-час провозить можно беспрепятственно, перевозку батарей от 100 до 160 Ватт-час нужно согласовывать с авиакомпанией, а пауэрбанки емкостью свыше 160 Ватт-час к перевозке самолетами запрещены, — передает РИА Новости.
Отмечается, что провоз аккумуляторов в багаже запрещен - внешние аккумуляторы обязательно брать в ручную кладь.
Тем временем пять российских авиакомпаний уже изменили правила провоза пауэрбанков в соответствии с нормами Международной организации гражданской авиации (ICAO), которые распространяются на всю российскую гражданскую авиацию.
