После дождей на Кубани подтопило десятки домов
В Краснодарском крае продолжают устранять последствия залповых ливней, вызвавших локальные подтопления в ряде муниципалитетов.
Отмечается, что основные работы сейчас сосредоточены на откачке воды с придомовых территорий и мониторинге гидрологической обстановки.
Уточняется, что воду с придомовых территорий откачивают в поселке Прикубанском Новокубанского района, где подтоплено 37 дворов, в дома вода не зашла.
Из-за обильных осадков грунтовые воды поднялись в ст. Геймановской Тбилисского района. Там откачали воду с 4 придомовых территорий, на данный момент подтоплений нет.
В Армавире вследствие поднятия грунтовых вод подтоплено семь придомовых территорий, в дома вода не зашла, ведут откачку. Организована работа трех мониторинговых групп по обследованию подтопленных территорий.
В Усть-Лабинском районе, где подтопило три двора в хуторе Красном, вода за ночь ушла самостоятельно. Также продолжается расчистка дороги «Ст. Ладожская — х. Братский», где 19 мая произошел сход грязевой массы на участке протяженностью до 100 метров.
Из-за обильных осадков повысился уровень рек на территории ряда муниципалитетов края. В Новокубанском районе поднялась река Горькая балка, на данный момент вода пошла на спад. Поднялись также Лаба в двух населенных пунктах — в Лабинске и в поселке Мостовском Мостовского района, Ецока в ст. Ахметовской Лабинского района, Протока в с. Ачуево Славянского района.
На территории края действует штормовое предупреждение. В отдельных районах прогнозируют ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром.
