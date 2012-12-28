36 минут назад

После дождей на Кубани подтопило десятки домов

В Краснодарском крае продолжают устранять последствия залповых ливней, вызвавших локальные подтопления в ряде муниципалитетов.

В Краснодарском крае ликвидируют последствия залповых ливней, — сообщает Оперштаб Кубани.

Отмечается, что основные работы сейчас сосредоточены на откачке воды с придомовых территорий и мониторинге гидрологической обстановки.
 
Уточняется, что воду с придомовых территорий откачивают в поселке Прикубанском Новокубанского района, где подтоплено 37 дворов, в дома вода не зашла.
 
Из-за обильных осадков грунтовые воды поднялись в ст. Геймановской Тбилисского района. Там откачали воду с 4 придомовых территорий, на данный момент подтоплений нет.
 
В Армавире вследствие поднятия грунтовых вод подтоплено семь придомовых территорий, в дома вода не зашла, ведут откачку. Организована работа трех мониторинговых групп по обследованию подтопленных территорий.
 
В Усть-Лабинском районе, где подтопило три двора в хуторе Красном, вода за ночь ушла самостоятельно. Также продолжается расчистка дороги «Ст.  Ладожская  —  х.  Братский», где 19 мая произошел сход грязевой массы на участке протяженностью до 100 метров.
 
Из-за обильных осадков повысился уровень рек на территории ряда муниципалитетов края. В Новокубанском районе поднялась река Горькая балка, на данный момент вода пошла на спад. Поднялись также Лаба в двух населенных пунктах — в Лабинске и в поселке Мостовском Мостовского района, Ецока в ст. Ахметовской Лабинского района, Протока в с. Ачуево Славянского района. 
 
На территории края действует штормовое предупреждение. В отдельных районах прогнозируют ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром.
