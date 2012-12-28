Мошенники начали похищать деньги у россиян от имени театров
Злоумышленники отслеживают более активных пользователей на сайтах и в тематических театральных чатах.
По данным ведомства, злоумышленники отслеживают более активных пользователей на сайтах и в тематических театральных чатах, в том числе в мессенджере Telegram. В первую очередь внимание обращают на людей, которые обсуждают спектакли и жалуются на сложности с покупкой билетов.
После этого аферисты связываются с потенциальной жертвой от имени театра и предлагают приобрести так называемые отказные билеты. При этом для оплаты они отправляют ссылку на поддельный сайт, внешне похожий на известный билетный агрегатор. Затем под предлогом технического сбоя мошенники убеждают человека повторно перевести деньги, — пишут «Известия».
