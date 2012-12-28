Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Нужно честно сказать людям: не ждите летом горячей воды в центре Липецка»
Общество
«Хавейл» въехал в грузовик: погибли мужчина и женщина
Происшествия
В четырех микрорайонах и на двух десятках улиц Липецка отключат холодную воду
Общество
БПЛА сбиты ночью над областью
Происшествия
Под Липецком поднялся столб дыма от горящих покрышек
Происшествия
Вандалы разбили стекло на остановке у Липецкого горсовета
Общество
За выключенный телевизор приставили гвоздь к шее
Происшествия
Мэрия получила от Минобороны водопровод, канализацию и теплосети в Военном городке без документов
Общество
Вице-губернатор Сергей Курбатов снялся с предварительных выборов «Единой России»
Общество
Липецкая вечЁрка: обломки БПЛА упали на частный сектор, председатель облсуда хочет в отставку и хлевенский Хатико
Общество
Читать все
Всем Соколом выбирали, дважды проторговали…
Происшествия
Улицу Хренникова выведут на Елецкое шоссе в районе гипермаркета «Лемана Про»
Общество
Попытка кражи на 12 тысяч обошлась липчанину в полтора миллиона — в 125 раз дороже!
Происшествия
Возле детской площадки в Липецке заметили гадюку
Общество
Помощь родственнику может обернуться восемью годами колонии
Происшествия
Студёновскую затапливает
Общество
Ссора из-за парковки на тротуаре закончилась убийством
Происшествия
За перечисление «десятины» — 300 часов обязательных работ
Общество
Разборки в Грязях обернулись попыткой организации массовых беспорядков
Происшествия
Нелицензионный софт обошёлся липецкому предпринимателю в два миллиона рублей
Общество
Читать все
В России
67
59 минут назад

Мошенники начали похищать деньги у россиян от имени театров

Злоумышленники отслеживают более активных пользователей на сайтах и в тематических театральных чатах.

Мошенники начали похищать деньги у россиян от имени театров, предлагая приобрести якобы отказные билеты, — рассказали в Управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, злоумышленники отслеживают более активных пользователей на сайтах и в тематических театральных чатах, в том числе в мессенджере Telegram. В первую очередь внимание обращают на людей, которые обсуждают спектакли и жалуются на сложности с покупкой билетов.

После этого аферисты связываются с потенциальной жертвой от имени театра и предлагают приобрести так называемые отказные билеты. При этом для оплаты они отправляют ссылку на поддельный сайт, внешне похожий на известный билетный агрегатор. Затем под предлогом технического сбоя мошенники убеждают человека повторно перевести деньги, — пишут «Известия».
мошенники
театры
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить