Почти 100 тыс. россиян грозит изъятие земельного участка
В 2025 году более 7,5 тыс. владельцев участков получили предписания об устранении нарушений, сообщили «Известиям» в Росреестре. На устранение нарушений собственнику дается от 30 до 90 дней. Если он проигнорирует документ, то следующим шагом может стать суд об изъятии земли в собственность государства.
Еще более 91 тыс. дачников получили предостережение, добавили в Росреестре. Это более мягкая форма документа, где нет четких сроков устранения нарушений закона, пояснила земельный юрист, управляющий партнер Buzanova & Partners Юлия Бузанова. Однако если в следующем сезоне замечания не исправить, то есть риск получить предписание и последующий иск в суд об изъятии земли.
Однако далеко не все россияне проигнорировали уведомление о проблемах на участке.
«В результате принятых Росреестром мер по профилактике и пресечению правонарушений было устранено 17 118 нарушений», — подчеркнули в ведомстве.
В регионах уже начинают формировать специальные комиссии для выявления неиспользованных земель, сообщила «Известиям» Бузанова.
«Изымать земельный участок имеет смысл только тогда, когда он ликвидный и его можно дальше куда-то реализовать. Земельные участки, которые никому не нужны, изымать будут в последнюю очередь», — пояснила она.
По словам эксперта, на исправление нарушения дается от 30 до 90 дней. Однако нарушитель может попросить об отсрочке.
