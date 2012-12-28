сегодня, 12:47
Бюджет теряет 100-150 млрд ежемесячно из-за крепкого рубля
19 мая расчетный курс доллара впервые с февраля 2023 года опустился ниже 71 рубля. С начала апреля рубль вырос примерно на 12%, и Bloomberg назвал его лучшей валютой мира по динамике к доллару в этом квартале.
Одной из причин стало подорожание нефти. В апреле стоимость Urals поднялась почти до $95 за баррель — на 23% выше мартовских уровней. На фоне напряженности на Ближнем Востоке крупнейшие экспортеры втрое увеличили продажи валютной выручки — до $7,3 млрд, отметил основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.
Дополнительную поддержку рублю оказывает слабый спрос на иностранную валюту. Экспортеры активно продают выручку для уплаты налогов, тогда как импорт остается сдержанным из-за высокой ключевой ставки. Кроме того, около 60% расчетов уже проводится в рублях, подчеркнул эксперт.
По оценке Астафьева, каждый рубль укрепления относительно заложенного в бюджет курса сокращает доходы казны примерно на 110 млрд рублей в месяц. Главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах оценивает потери еще выше — около 150 млрд рублей.
