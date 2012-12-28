В России
Минфин хочет повысить ставки по семейной ипотеке для неженатых пар
Министерство финансов России рассматривает возможность ужесточения условий программы семейной ипотеки. Начиная с 1 июля льготные кредиты могут стать более дорогими для родителей, не состоящих в официальном браке или проживающих отдельно от своих детей.
Как пишет издание «Московская перспектива», изменения могут вступить в силу с 1 июля. Это следует из письма главы Минстроя Никиты Стасишина правительству.
«Министерство финансов предлагает повышать ставку займа в двух случаях: если второй родитель реализует своё право на кредит, если на дату заключения договора заёмщик не состоит в браке с другим родителем и не прописан по одному адресу с ребёнком», — говорится в материале.
Уточняется, что Минстрой концептуально согласен с этими идеями, но настаивает на том, чтобы нововведение не имело обратной силы и не должно касаться договоров, которые актуальны с 1 февраля.
О том, насколько может измениться ставка, пока не сообщается.
