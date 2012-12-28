Липецкая вечЁрка: апрельский платеж за отопление, 100-миллионное мошенничество и история похищения
Мэрия получила от Минобороны водопровод, канализацию и теплосети в Военном городке без документов
В России
2
3 минуты назад
В Госдуме предлагают дать работающим пенсионерам дополнительный отпуск
Группа депутатов Госдумы внесёт на рассмотрение палаты законопроект о дополнительном оплачиваемом отпуске для работающих пенсионеров. Продолжительность такого отдыха не может быть менее трёх календарных дней.
Законопроект, который в ближайшее время внесут в нижнюю палату парламента, предполагает внесение поправок в Трудовой кодекс РФ.
Согласно задумке авторов, продолжительность дополнительного отдыха будет определяться коллективным договором или внутренними правилами организации, но главное условие — он не может быть короче трех дней.
Парламентарии пояснили, что на фоне сокращения численности россиян трудоспособного возраста пенсионеры становятся все востребованными на рынке труда и задействованы как на низкоквалифицированной работе, так и на должностях с требованием богатого опыта. Поэтому, считают авторы инициативы, возрастных сотрудников надо поощрять: дополнительный отпуск окажет им материальную поддержку и даст дополнительные возможности заняться своим здоровьем, — передает ТАСС.
0
0
0
0
0
Комментарии