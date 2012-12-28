Липецкая вечЁрка: апрельский платеж за отопление, 100-миллионное мошенничество и история похищения
Мэрия получила от Минобороны водопровод, канализацию и теплосети в Военном городке без документов
В РФ обсуждают идею снижения возраста для вступления в брак
В России предложили постепенно снижать возраст вступления в брак.
«В нашей стране крайне важно не просто не повышать возраст вступления в брак, а постепенно снижать его — это государственная и общенациональная задача», — так отреагировал Крупнов на инициативу повысить возраст молодежи.
Ранее главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева предложила считать молодежью в России людей до 39 лет. Она заявила, что «молодежью» считаются люди в возрасте от 14 до 35 лет, но можно повысить границу до 39 лет. Крупнов считает эту инициативу ошибочной, он подчеркнул, что это не пойдет на пользу роста демографии и увеличения количества браков.
