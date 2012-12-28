Липецкая вечЁрка: апрельский платеж за отопление, 100-миллионное мошенничество и история похищения
Таиланд сократил срок безвизового пребывания для россиян до 30 дней
Правительство Таиланда сократило срок безвизового пребывания для иностранных туристов, включая россиян. Теперь находиться в стране без визы можно не 60, а 30 дней.
Об этом сообщает газета Khaosod со ссылкой на министра туризма и спорта Таиланда Сурасака Пханчаренворакула, по словам которого речь идёт о гражданах более чем 90 стран. В их число входит и Россия.
Министр отметил, что новые параметры въезда будут рассмотрены комитетом по визовой политике королевства.
«Кабинет министров принял решение отменить 60-дневный безвизовый режим для более чем 90 стран и вернуться к прежним критериям», — заявил министр после заседания правительства.
По его словам, новые параметры въезда теперь рассмотрит комитет по визовой политике Таиланда. Власти намерены оценивать каждую страну отдельно с учетом вопросов безопасности и экономических интересов.
Министр уточнил, что после отмены 60-дневного режима большинство иностранцев вновь смогут находиться в Таиланде без визы около 30 дней.
Ранее власти Таиланда заявляли о намерении пересмотреть правила безвизового въезда на фоне случаев злоупотребления туристическим режимом и роста преступности среди иностранцев. 60-дневный безвизовый режим для граждан 93 стран действовал с 2024 года, — передает РИА Новости.
