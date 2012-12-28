Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На Космонавтов сбили девятилетнего мальчика
Происшествия
Над Липецкой областью перехвачены БПЛА
Происшествия
58-летняя липчанка обвинила свою дочь в «заказе» её похищения
Общество
В небе над Ельцом сбит БПЛА: повреждены частные дома
Происшествия
О перехвате БПЛА над Липецкой областью сообщило Минобороны РФ
Происшествия
Липецкая вечЁрка: апрельский платеж за отопление, 100-миллионное мошенничество и история похищения
Общество
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Подрядчик «РИР Энерго» перебил трубу компании «РВК-Липецк»
Общество
Два дома сгорели в липецком СНТ «Металлург-3»
Происшествия
Сегодня в Липецке: сколько зарабатывают повара, кошельки липчан серьёзно потолстели
Общество
Читать все
В сокольском парке прорвало трубу — фонтан воды поднимается выше деревьев
Происшествия
41-летнюю закладчицу задержали в лесу с пятью килограммами «соли»
Происшествия
Хлевенский Хатико ждет бросившего его на жаре хозяина
Общество
Через реку Быстрая Сосна устанавливают понтонный мост
Общество
Вы увлечены своей работой?
Говорит Липецк
Нападение с пилой у грязинского храма: дело направлено в суд
Происшествия
Липчанин перевёл мошенникам за билеты на футбол 17,5 тысячи рублей
Происшествия
Собственник прорванной в сокольском парке трубы нашелся
Происшествия
«Нужно честно сказать людям: не ждите летом горячей воды в центре Липецка»
Общество
За выключенный телевизор приставили гвоздь к шее
Происшествия
Читать все
В мире
9
15 минут назад

Таиланд сократил срок безвизового пребывания для россиян до 30 дней

Правительство Таиланда сократило срок безвизового пребывания для иностранных туристов, включая россиян. Теперь находиться в стране без визы можно не 60, а 30 дней.

Иностранные граждане, въезжающие в Таиланд по безвизовому режиму, смогут находиться в королевстве 30 дней вместо 60.

Об этом сообщает газета Khaosod со ссылкой на министра туризма и спорта Таиланда Сурасака Пханчаренворакула, по словам которого речь идёт о гражданах более чем 90 стран. В их число входит и Россия.

Министр отметил, что новые параметры въезда будут рассмотрены комитетом по визовой политике королевства.

«Кабинет министров принял решение отменить 60-дневный безвизовый режим для более чем 90 стран и вернуться к прежним критериям», — заявил министр после заседания правительства.

По его словам, новые параметры въезда теперь рассмотрит комитет по визовой политике Таиланда. Власти намерены оценивать каждую страну отдельно с учетом вопросов безопасности и экономических интересов.

Министр уточнил, что после отмены 60-дневного режима большинство иностранцев вновь смогут находиться в Таиланде без визы около 30 дней.

Ранее власти Таиланда заявляли о намерении пересмотреть правила безвизового въезда на фоне случаев злоупотребления туристическим режимом и роста преступности среди иностранцев. 60-дневный безвизовый режим для граждан 93 стран действовал с 2024 года, — передает РИА Новости.
Таиланд
туризм
виза
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить