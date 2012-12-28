На учениях по применению ядерных сил запустят баллистические и крылатые ракеты
Пуски баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории России пройдут в ходе учения ядерных сил.
«В период с 19 по 21 мая 2026 года в Вооруженных силах Российской Федерации проводится учение по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. К участию в учении привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флота, командование дальней авиацией, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что учения проводятся с целью совершенствования навыков работы руководящего и оперативного состава в организации управления подчиненными войсками. В рамках мероприятий проверят их действия при подготовке к сдерживающим потенциального агрессора мероприятиям и их дальнейшую реализацию, — пишут «Известия».
Кроме того, будет оценена подготовленность органов военного управления, представители которых привлекаются к решению задач по противодействию агрессору. Также по результатам начатого тестирования дадут оценку способности войск справляться с поступающими задачами.
В обозначенный срок запланированы пуски баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории России, а также отработка заданий с ядерным оружием, которое размещено на территории Белоруссии.
Всего к испытаниям привлекли свыше 64 тысячи представителей личного состава и более 7,8 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ). В состав орудий вошли более 200 ракетных пусковых установок и свыше 140 летательных аппаратов. Также к учениям привлекли 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, из которых восемь являются средствами стратегического назначения.
