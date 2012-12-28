Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На Космонавтов сбили девятилетнего мальчика
Происшествия
Над Липецкой областью перехвачены БПЛА
Происшествия
В небе над Ельцом сбит БПЛА: повреждены частные дома
Происшествия
58-летняя липчанка обвинила свою дочь в «заказе» её похищения
Общество
О перехвате БПЛА над Липецкой областью сообщило Минобороны РФ
Происшествия
Липецкая вечЁрка: апрельский платеж за отопление, 100-миллионное мошенничество и история похищения
Общество
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Подрядчик «РИР Энерго» перебил трубу компании «РВК-Липецк»
Общество
Два дома сгорели в липецком СНТ «Металлург-3»
Происшествия
Сегодня в Липецке: сколько зарабатывают повара, кошельки липчан серьёзно потолстели
Общество
Читать все
В сокольском парке прорвало трубу — фонтан воды поднимается выше деревьев
Происшествия
41-летнюю закладчицу задержали в лесу с пятью килограммами «соли»
Происшествия
Хлевенский Хатико ждет бросившего его на жаре хозяина
Общество
Через реку Быстрая Сосна устанавливают понтонный мост
Общество
Вы увлечены своей работой?
Говорит Липецк
Нападение с пилой у грязинского храма: дело направлено в суд
Происшествия
«Нужно честно сказать людям: не ждите летом горячей воды в центре Липецка»
Общество
За выключенный телевизор приставили гвоздь к шее
Происшествия
Липчанин перевёл мошенникам за билеты на футбол 17,5 тысячи рублей
Происшествия
Собственник прорванной в сокольском парке трубы нашелся
Происшествия
Читать все
В России
69
сегодня, 13:44

На учениях по применению ядерных сил запустят баллистические и крылатые ракеты

Пуски баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории России пройдут в ходе учения ядерных сил.

В ВС РФ в период с 19 по 21 мая пройдут учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях потенциальной угрозы агрессии, — сообщает Министерство обороны России.

«В период с 19 по 21 мая 2026 года в Вооруженных силах Российской Федерации проводится учение по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. К участию в учении привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флота, командование дальней авиацией, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что учения проводятся с целью совершенствования навыков работы руководящего и оперативного состава в организации управления подчиненными войсками. В рамках мероприятий проверят их действия при подготовке к сдерживающим потенциального агрессора мероприятиям и их дальнейшую реализацию, — пишут «Известия».

Кроме того, будет оценена подготовленность органов военного управления, представители которых привлекаются к решению задач по противодействию агрессору. Также по результатам начатого тестирования дадут оценку способности войск справляться с поступающими задачами.

В обозначенный срок запланированы пуски баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории России, а также отработка заданий с ядерным оружием, которое размещено на территории Белоруссии.

Всего к испытаниям привлекли свыше 64 тысячи представителей личного состава и более 7,8 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ). В состав орудий вошли более 200 ракетных пусковых установок и свыше 140 летательных аппаратов. Также к учениям привлекли 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, из которых восемь являются средствами стратегического назначения.
учения
ракеты
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить