Накопительные пенсии в РФ повысят на 17,3% с 1 августа
Социальный фонд России проведет перерасчет накопительных пенсий с 1 августа 2026 года.
«Социальный фонд в этом году повысит накопительные пенсии россиян на 17,3%. Такой коэффициент определен в соответствии с результатами инвестирования пенсионных накоплений, которые по итогам прошлого года более чем в три раза превысили уровень инфляции (5,6%). Специалисты фонда беззаявительно проведут перерасчет с 1 августа, он коснется выплат около 136 тысяч человек, являющихся получателями средств на данный момент», — говорится в сообщении.
Отмечается, что повышение затронет и участников программы софинансирования пенсионных накоплений, которым средства выплачиваются не накопительной пенсией, а срочной пенсионной выплатой, — передает «Интерфакс».
«То есть такой же ежемесячной пенсией, но в течение периода, определенного самим человеком. Срочную пенсионную выплату также предоставляют тем, кто направил материнский капитал на пенсионные накопления или формировал их добровольно вне программы софинансирования», — уточнили в Соцфонде.
Таким пенсионерам, по информации пресс-службы, Соцфонд увеличит выплаты в августе еще более высокими темпами, чем получателям накопительных пенсий, — на 19,3%. По предварительным данным, это повышение затронет 37,3 тысячи человек, — сообщили в фонде.
Общий объем средств для проведения перерасчета выплат составит 8,5 млрд рублей.
В Соцфонде отметили, что абсолютное большинство россиян получает накопления вместе с пенсией по возрасту.
По данным пресс-службы, средний размер накопительной пенсии в настоящее время составляет 1,6 тысячи рублей в месяц, средний размер срочной пенсионной выплаты — 3 тысячи рублей.
Там напомнили, что повышение размера выплат, согласно действующим правилам, проводится ежегодно с 1 августа при наличии положительного инвестиционного дохода за прошедший год; соответствующий порядок закреплен федеральным законом о финансировании выплат за счет средств пенсионных накоплений. В настоящее время инвестированием пенсионных накоплений клиентов Социального фонда занимается государственная управляющая компания ВЭБ.РФ, а также девять частных управляющих компаний; совокупно они предлагают гражданам 13 портфелей для размещения средств.
