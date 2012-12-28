В Воронежской области двух иностранцев задержали за подрыв дрона в воинской части
Сотрудники ФСБ задержали в Воронежской области двух иностранцев, которые по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) подорвали беспилотник на территории воинской части.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Воронежской области пресечена противоправная деятельность двух граждан ближнего зарубежья 1982 и 1988 годов рождения, планировавших по заданию украинских спецслужб совершить диверсию на объекте Минобороны России», — отмечается в сообщении.
Иностранцы были завербованы по Telegram представителем СБУ, по поручению которого они выполняли задания, связанные с приобретением зарегистрированных на подставных лиц сим-карт и проверкой на конкретных участках местности уровня сигнала мобильных операторов связи.
«В дальнейшем по заданию украинских спецслужб злоумышленники прибыли в Воронежскую область для изъятия оснащенных взрывчатым веществом FPV-дронов, а затем активировали и осуществили подрыв одного из БПЛА на территории воинской части региона», — рассказали в ФСБ.
Впоследствии злоумышленники были задержаны сотрудниками ФСБ и арестованы, — передает РИА Новости.
Следственным отделом УФСБ России по Воронежской области возбуждены уголовные дела по ст. 276.1 (оказание иностранным гражданином помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ), ч. 2 ст. 281 (совершение взрыва группой лиц по предварительному сговору, сопряженного с посягательством на объекты ВС РФ) и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, хранение и перевозка взрывчатых веществ, совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК России.
