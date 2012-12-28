В ВОЗ заявили о растущем риске новой крупной пандемии
Всемирная организация здравоохранения и Совет по мониторингу глобальной готовности предупредили о растущем риске новой крупной пандемии. В новом докладе говорится, что вспышки инфекций происходят чаще, а их последствия становятся тяжелее для людей, экономики и государств.
По оценке экспертов Совета по мониторингу глобальной готовности, учрежденного ВОЗ и Всемирным банком, «мир не стал безопаснее» после пандемии коронавируса и вспышек Эболы. Напротив, нельзя исключать появления нового «вируса X» — патогена, передающегося от животного к человеку. Проблема усугубляется с тем, что финансирование программ развития и эпиднадзора падает, достигнув абсолютного минимума с 2009 года.
Эксперты также отмечают рост недоверия населения к государственным институтам, распространение дезинформации и неравенство в доступе к вакцинам и лечению. По их мнению, человечество оказалось «на краю пропасти» и без срочных мер мир рискует столкнуться с чередой более масштабных санитарных кризисов.
Совет, срок полномочий которого истекает в 2026 году, указывает на необходимость создания постоянного независимого механизма мониторинга для отслеживания рисков пандемий. Также важно обеспечить равный доступ к жизненно важным вакцинам, тестам и методам лечения путем заключения Соглашения о пандемии, — передает РИА Новости.
