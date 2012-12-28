В России
53
36 минут назад

Рособрнадзор объявил предостережения двум вузам

Московский физико-технический институт и Южный федеральный университет получили от Рособрнадзора предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования двум вузам: ФГАОУ ВО «Южному федеральному университету» и ФГАОУ ВО «Московскому физико-техническому институту (национальному исследовательскому университету)».

МФТИ получило предостережение, в частности, за неполные сведения на официальном сайте, а также за то, что вузом не разработаны и не утверждены образовательные программы, — уточняет ТАСС.

Рособрнадзор вынес предостережение ЮФУ за то, что вуз не разработал основную профессиональную образовательную программу высшего образования — программу магистратуры, а также за отсутствие обеспечения открытости и доступности информации о реализуемых образовательных программах.
