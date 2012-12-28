Рособрнадзор объявил предостережения двум вузам
Московский физико-технический институт и Южный федеральный университет получили от Рособрнадзора предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
МФТИ получило предостережение, в частности, за неполные сведения на официальном сайте, а также за то, что вузом не разработаны и не утверждены образовательные программы, — уточняет ТАСС.
Рособрнадзор вынес предостережение ЮФУ за то, что вуз не разработал основную профессиональную образовательную программу высшего образования — программу магистратуры, а также за отсутствие обеспечения открытости и доступности информации о реализуемых образовательных программах.
