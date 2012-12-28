Сегодня в Липецке: чиновников хотят заменить на ИИ, какую зарплату реально предлагают в городе
В России
136
сегодня, 16:09
В Севастополе при атаке ВСУ повреждены 66 домов и 34 машины
Экстренные службы Севастополя зафиксировали повреждения в шестидесяти шести частных и многоквартирных домах, также урон нанесен тридцати четырем транспортным средствам в результате массированной атаки ВСУ в ночь на 17 мая.
«Выявлены повреждения различной степени тяжести в 21 многоквартирном доме, 45 частных домовладений — повреждены остекление, фасады дома, крыши. Повреждены 34 личных автомобиля», — отметил он.
По его словам, в результате данного инцидента погибших и пострадавших нет. Также среди поврежденных объектов оказался общественный транспорт, — передает ТАСС.
Краснокутский добавил, что после падения обломков беспилотников возникли два пожара, которые оперативно ликвидировали. Кроме того, был нанесен ущерб двум объектам системы электроснабжения.
Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 25 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над городом и акваторией Черного моря. Как сообщает спасательная служба Севастополя, один из БПЛА был сбит в районе Кара-Кобы. Обломками дрона была повреждена высоковольтная линия.
0
0
0
0
0
Комментарии