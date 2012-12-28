Сегодня в Липецке: чиновников хотят заменить на ИИ, какую зарплату реально предлагают в городе
В России
54
56 минут назад
Стоимость ПЭТ-упаковки с начала войны на Ближнем Востоке подорожала до 50%
Рост цен подтвердили в Союзе производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки), который объединяет крупнейших игроков рынка отрасли, в том числе выпускающих свою продукцию под брендами «Черноголовка», «Святой источник», «Рычал-Су» и других.
«Стоимость упаковки увеличилась на порядка 30–50%. Мы пока стараемся сдерживать рост цен на нашу продукцию», — сообщили «Известиям» в пресс-службе доставки готовой еды Dostaевский.
Ценовую тенденцию подтверждают и представители нефтехимической отрасли.
В марте–апреле 2026 года увеличение стоимости ПЭТ в зависимости от сегмента и условий поставки достигало 25–30%, рассказал «Известиям» председатель комитета по химической промышленности «Деловой России», вице-президент Российского союза химиков, председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский.
«Ключевыми причинами стали резкое удорожание нефтехимического сырья на мировых рынках, высокая волатильность цен на нефть на фоне геополитической ситуации, а также сохраняющаяся зависимость российского рынка ПЭТ от импортных поставок. Дополнительное давление оказывают рост логистических затрат, дефицит транспортных мощностей, увеличение стоимости электроэнергии», — отметил он.
По словам руководителя проектов компании «Имплемента» Ивана Тимонина, пока массового повышения цен на напитки не зафиксировано: часть игроков работает по долгосрочным контрактам, а согласование новых условий с ритейлом — процесс небыстрый.
«Однако в сегментах, где упаковка составляет значительную долю себестоимости (вода, молочная продукция), давление на потребительские цены уже формируется. Если ситуация с сырьем не стабилизируется, во второй половине года возможен перенос части затрат на конечного покупателя. Например, в контексте себестоимости молочной продукции ожидается увеличение цен на 5-8%», — отметил Тимонин.
0
0
0
0
0
Комментарии