Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Человек-гора» из Липецка временно сменил вид спорта и… выиграл Кубок России
Спорт
Сегодня в Липецке: чиновников хотят заменить на ИИ, какую зарплату реально предлагают в городе
Общество
В Липецкой области до +32
Погода в Липецке
Липчане жалуются на высокие платежи за отопление в апреле
Общество
Липчанин выиграл первенство России по новому жёсткому виду единоборств
Спорт
Умер известный липецкий журналист Виктор Страхов
Общество
В Липецке под домашний арест отправили коммерсанта Кирилла Филонова
Происшествия
Дело о пропаже в ПВЗ товаров на 849 000 рублей передано в суд
Происшествия
Трое взрослых и ребенок пострадали в аварии на трассе «Дон»
Происшествия
Спортсменка из Липецкой области выиграла первенство Европы по стрельбе
Спорт
Читать все
Липчане жалуются на высокие платежи за отопление в апреле
Общество
В Липецке под домашний арест отправили коммерсанта Кирилла Филонова
Происшествия
50-летняя жительница Грязей перевела мошенникам больше миллиона рублей
Происшествия
51-летний липчанин продал конфискованный за пьяную езду «Форд Фокус»
Происшествия
Несколько дней на сокольской дороге провал закрывает покрышка от машины
Происшествия
Пострадавший при падении светофора 76-летний мужчина вышел из комы
Происшествия
«Звоним в УК и «ТВК!» — жители Сокола встали на защиту деревьев
Общество
Ельчанка отправила деньги мошенникам: с владельца счёта их взыскали с процентами
Происшествия
«ВАЗ» разорвало о тягач на две части: дело ушло в суд
Происшествия
Машины и мусор чаще всего горели на выходных в Липецкой области
Происшествия
Читать все
В России
29
29 минут назад

Российским гимнастам разрешили выступать на соревнованиях с флагом и гимном

Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) разрешил российским спортсменам выступать на международных соревнованиях с национальным флагом и гимном. Решение распространяется на все пять дисциплин, входящих в структуру ФГР: спортивную и художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.

Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) принял решение снять ограничения с российских спортсменов и допустил их до турниров с флагом и гимном, — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации гимнастики России.

Решение распространяется на все пять гимнастических видов спорта, входящих в Федерацию гимнастики России: спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.

Позднее World Gymnastics сообщила, что аналогичное решение принято в отношении белорусских спортсменов.

В марте 2022 года World Gymnastics отстранила российских и белорусских гимнастов от выступлений на турнирах под эгидой организации из-за конфликта на Украине. Позднее международная федерация смягчила санкции, допустив спортсменов двух стран в нейтральном статусе, при этом участие в командных дисциплинах было исключено. В нейтральном статусе россияне и белорусы могли выступать с 2024 года.

Ранее ограничения с российских спортсменов сняли международные федерации, проводящие соревнования по дзюдо, самбо, тхэквондо, кикбоксингу, муай-тай, боксу, ММА и борьбе. Также отечественные атлеты могут выступать с национальной символикой на турнирах Международной федерации плавания (World Aquatics). Кроме того, для российских юниоров доступны без ограничений выступления на международных стартах по тяжелой атлетике, фехтованию, керлингу, волейболу, триатлону, пятиборью и других.
спорт
гимнасты
политика
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить