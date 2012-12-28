Сегодня в Липецке: чиновников хотят заменить на ИИ, какую зарплату реально предлагают в городе
В России
29
29 минут назад
Российским гимнастам разрешили выступать на соревнованиях с флагом и гимном
Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) разрешил российским спортсменам выступать на международных соревнованиях с национальным флагом и гимном. Решение распространяется на все пять дисциплин, входящих в структуру ФГР: спортивную и художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.
Решение распространяется на все пять гимнастических видов спорта, входящих в Федерацию гимнастики России: спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.
Позднее World Gymnastics сообщила, что аналогичное решение принято в отношении белорусских спортсменов.
В марте 2022 года World Gymnastics отстранила российских и белорусских гимнастов от выступлений на турнирах под эгидой организации из-за конфликта на Украине. Позднее международная федерация смягчила санкции, допустив спортсменов двух стран в нейтральном статусе, при этом участие в командных дисциплинах было исключено. В нейтральном статусе россияне и белорусы могли выступать с 2024 года.
Ранее ограничения с российских спортсменов сняли международные федерации, проводящие соревнования по дзюдо, самбо, тхэквондо, кикбоксингу, муай-тай, боксу, ММА и борьбе. Также отечественные атлеты могут выступать с национальной символикой на турнирах Международной федерации плавания (World Aquatics). Кроме того, для российских юниоров доступны без ограничений выступления на международных стартах по тяжелой атлетике, фехтованию, керлингу, волейболу, триатлону, пятиборью и других.
0
0
0
0
0
Комментарии