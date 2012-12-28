сегодня, 13:08
РФ и Белоруссия начали проводить совместные ядерные учения
В Минобороны Белоруссии сообщили о начале тренировки воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Мероприятие стартовало 18 мая.
«Для проведения мероприятия привлекаются воинские части ракетных войск и авиации. В ходе тренировки во взаимодействии с российской стороной планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Главная цель — проверить способность выполнять боевые задачи из неплановых районов в Белоруссии и повысить квалификацию личного состава, отметили в министерстве.
«Основной упор будет сделан на отработке скрытности, перемещения на значительные расстояния, проведения расчетов для применения сил и средств», — уточнили в ведомстве.
Уточняется, что эта тренировка — плановое мероприятие в рамках Союзного государства и оно не направлено против других стран, — передает РИА Новости.
