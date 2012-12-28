«Ростелеком» подключил к системе вызова экстренных служб девять тысяч квартир в Липецке

С начала года жителям 112 домов Липецка, подключенных к платформе «Ростелеком Ключ», стала доступна функция вызова экстренной службы с помощью домофона.

На домофонных панелях многоэтажек с помощью клавиши SOS можно оперативно связаться с диспетчерами пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи и аварийной службы газовой сети. Кнопка быстрого вызова теперь работает на 355 домофонах. Также обратиться в единую диспетчерскую «112» можно из квартиры: для этого необходимо удерживать в течение пяти секунд привычную кнопку открывания двери на домофонной трубке.





Оператор центра обработки экстренных вызовов в течение нескольких секунд ответит человеку, которому понадобилась помощь. Если сигнал поступает с панели на двери в подъезд, то специалист «112» сможет определить адрес устройства и оценить происходящее с помощью встроенной в домофон видеокамеры.

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«За прошлый год количество цифровых домофонов нашей компании в Липецкой области выросло в два с половиной раза — с 213 панелей в январе 2025-го до 520 в начале нынешнего года. Это закономерно, ведь умные устройства с управлением через приложение обеспечивают жителям новый уровень комфорта и безопасности. От собственников квартир, заменивших старые устройства на наши цифровые панели, регулярно получаем благодарности. В прошлом году камера на одном из подъездов даже помогла полиции выйти на след банды, которая обворовала пенсионерку. Мы постоянно работаем над расширением возможностей сервиса. С технической точки зрения интеграция с “Системой-112“ — непростой процесс, так как вся информация передается по специальным защищенным каналам. Поэтому пока новый функционал получили только 70 % из действующих в регионе панелей. Но в дальнейшем мы планируем модернизировать таким образом все устройства».





Все новые функции жителям Липецка провайдер подключил бесплатно.





Помимо домофонов, платформа «Ростелеком Ключ» объединяет комплексное видеонаблюдение, умные шлагбаумы и ворота для контроля доступа, а также автоматические приборы учета коммунальных ресурсов. Все эти сервисы можно подключать как по отдельности, так и в комплексе.





