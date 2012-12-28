«Человек-гора» из Липецка временно сменил вид спорта и… выиграл Кубок России
В Липецкой области до +32
Сегодня в Липецке: чиновников хотят заменить на ИИ, какую зарплату реально предлагают в городе
Липчанин выиграл первенство России по новому жёсткому виду единоборств
Дело о пропаже в ПВЗ товаров на 849 000 рублей передано в суд
Умер известный липецкий журналист Виктор Страхов
Липчане жалуются на высокие платежи за отопление в апреле
Трое взрослых и ребенок пострадали в аварии на трассе «Дон»
Спортсменка из Липецкой области выиграла первенство Европы по стрельбе
В Липецке под домашний арест отправили коммерсанта Кирилла Филонова
149
47 минут назад

«Ростелеком» подключил к системе вызова экстренных служб девять тысяч квартир в Липецке

С начала года жителям 112 домов Липецка, подключенных к платформе «Ростелеком Ключ», стала доступна функция вызова экстренной службы с помощью домофона.

На домофонных панелях многоэтажек с помощью клавиши SOS можно оперативно связаться с диспетчерами пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи и аварийной службы газовой сети. Кнопка быстрого вызова теперь работает на 355 домофонах. Также обратиться в единую диспетчерскую «112» можно из квартиры: для этого необходимо удерживать в течение пяти секунд привычную кнопку открывания двери на домофонной трубке.

Оператор центра обработки экстренных вызовов в течение нескольких секунд ответит человеку, которому понадобилась помощь. Если сигнал поступает с панели на двери в подъезд, то специалист «112» сможет определить адрес устройства и оценить происходящее с помощью встроенной в домофон видеокамеры.

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«За прошлый год количество цифровых домофонов нашей компании в Липецкой области выросло в два с половиной раза — с 213 панелей в январе 2025-го до 520 в начале нынешнего года. Это закономерно, ведь умные устройства с управлением через приложение обеспечивают жителям новый уровень комфорта и безопасности. От собственников квартир, заменивших старые устройства на наши цифровые панели, регулярно получаем благодарности. В прошлом году камера на одном из подъездов даже помогла полиции выйти на след банды, которая обворовала пенсионерку. Мы постоянно работаем над расширением возможностей сервиса. С технической точки зрения интеграция с “Системой-112“ — непростой процесс, так как вся информация передается по специальным защищенным каналам. Поэтому пока новый функционал получили только 70 % из действующих в регионе панелей. Но в дальнейшем мы планируем модернизировать таким образом все устройства».

Все новые функции жителям Липецка провайдер подключил бесплатно.

Помимо домофонов, платформа «Ростелеком Ключ» объединяет комплексное видеонаблюдение, умные шлагбаумы и ворота для контроля доступа, а также автоматические приборы учета коммунальных ресурсов. Все эти сервисы можно подключать как по отдельности, так и в комплексе.

Подробнее узнать о решении и оставить заявку на подключение можно на сайте «Ростелекома», а также по телефону 8 800 301 05 50.

ПАО «Ростелеком». Реклама


