В МВД рассказали о новых схемах мошенничества с накоплениями
Мошенники стали прибегать к новым схемам, в ходе которых заявляют своим жертвам, что все их накопления якобы являются частью резервного фонда России.
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы МВД РФ, сначала аферист сообщает человеку в мессенджере об утечке его персональных данных. Затем в разговор вступает подставной «представитель спецслужб», который утверждает, что от имени жертвы пытались спонсировать террористов.
После этого с человеком связывается якобы «следователь» или «начальник службы безопасности Центробанка» и заявляет, что все накопления гражданина на самом деле не принадлежат ему, а являются частью государственного резервного фонда.
Далее мошенники предлагают «обналичить» эти деньги и передать их «ответственному лицу для проверки». Жертву подробно инструктируют, как отвечать на вопросы сотрудников банка, чтобы снять средства без препятствий.
