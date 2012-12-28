Из-за временного перекрытия Крымского моста были задержаны 17 поездов
17 поездов в направлении Крыма и обратно не укладываются в расписание. Сбой в графике движения произошел из-за перекрытия Крымского моста.
«Движение по Крымскому мосту возобновлено в 7.26 мск. После приостановки движения, в пути задерживаются поезда Таврия», — говорится в сообщении.
Уточняется, что по состоянию на 8.00 мск задерживаются девять поездов в направлении Крыма и восемь с полуострова.
Так, в направлении Крымского полуострова задерживаются составы отправлением 16 мая №077 Санкт-Петербург — Симферополь — на 9,5 часов, №007 Санкт-Петербург — Севастополь — на 8,5 часов, №092 Москва — Севастополь — на 5 часов, №173 Москва — Евпатория — на 4,5 часа и №179 Санкт-Петербург — Евпатория — на 3 часа.
Еще четыре состава, отправленные 17 мая, идут с опозданием: №316 Адлер — Симферополь — на 7,5 часов, №025 Минеральные Воды — Симферополь — на 5 часов, №028 Москва — Симферополь — на 4 часа и №097 Москва — Симферополь — на 1 час.
Уточняется, что из Крыма задерживаются в пути поезда отправлением 17 мая: №028 Симферополь — Москва — на 10 часов, №180 Евпатория — Санкт-Петербург - на 8 часов, №008 Севастополь — Санкт-Петербург — на 8 часов, №168 Симферополь — Москва — на 7 часов, №026 Симферополь – Минеральные Воды — на 6,5 часов, №078 Симферополь – Санкт-Петербург — на 5,5 часов, а также №174 Евпатория — Москва — на 3,5 часа и №092 Севастополь — Москва — на 4 часа.
«Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой. Если вам нужна помощь в вагоне - просим обращаться к начальнику поезда и проводникам», — заявили в компании.
