Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Человек-гора» из Липецка временно сменил вид спорта и… выиграл Кубок России
Спорт
В Липецкой области до +32
Погода в Липецке
Липчанин выиграл первенство России по новому жёсткому виду единоборств
Спорт
Сегодня в Липецке: чиновников хотят заменить на ИИ, какую зарплату реально предлагают в городе
Общество
Дело о пропаже в ПВЗ товаров на 849 000 рублей передано в суд
Происшествия
Спортсменка из Липецкой области выиграла первенство Европы по стрельбе
Спорт
Трое взрослых и ребенок пострадали в аварии на трассе «Дон»
Происшествия
Умер известный липецкий журналист Виктор Страхов
Общество
В Косыревке отключат холодную воду
Общество
Межрегиональный форум «Молодые аграрии» в Липецкой области собрал 150 студентов из 9 регионов страны
Общество
Читать все
Сегодня в Липецке: чиновников хотят заменить на ИИ, какую зарплату реально предлагают в городе
Общество
Межрегиональный форум «Молодые аграрии» в Липецкой области собрал 150 студентов из 9 регионов страны
Общество
«Человек-гора» из Липецка временно сменил вид спорта и… выиграл Кубок России
Спорт
На диспансеризацию сотрудников липецкой мэрии выделены 1,1 миллиона рублей
Общество
Спортсменка из Липецкой области выиграла первенство Европы по стрельбе
Спорт
Дело о пропаже в ПВЗ товаров на 849 000 рублей передано в суд
Происшествия
Липчане жалуются на высокие платежи за отопление в апреле
Общество
51-летний липчанин продал конфискованный за пьяную езду «Форд Фокус»
Происшествия
Умер известный липецкий журналист Виктор Страхов
Общество
Трое взрослых и ребенок пострадали в аварии на трассе «Дон»
Происшествия
Читать все
В России
72
сегодня, 09:57

Из-за временного перекрытия Крымского моста были задержаны 17 поездов

17 поездов в направлении Крыма и обратно не укладываются в расписание. Сбой в графике движения произошел из-за перекрытия Крымского моста.

Семнадцать пассажирских поездов «Таврия» в сообщении между Крымским полуостровом и городами материковой части России задерживаются в пути следования из-за временной приостановки движения на Крымском мосту, — передает РИА Новости со ссылкой на компанию «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ).

«Движение по Крымскому мосту возобновлено в 7.26 мск. После приостановки движения, в пути задерживаются поезда Таврия», — говорится в сообщении.

Уточняется, что по состоянию на 8.00 мск задерживаются девять поездов в направлении Крыма и восемь с полуострова.

Так, в направлении Крымского полуострова задерживаются составы отправлением 16 мая №077 Санкт-Петербург — Симферополь — на 9,5 часов, №007 Санкт-Петербург — Севастополь — на 8,5 часов, №092 Москва — Севастополь — на 5 часов, №173 Москва — Евпатория — на 4,5 часа и №179 Санкт-Петербург — Евпатория — на 3 часа.

Еще четыре состава, отправленные 17 мая, идут с опозданием: №316 Адлер — Симферополь — на 7,5 часов, №025 Минеральные Воды — Симферополь — на 5 часов, №028 Москва — Симферополь — на 4 часа и №097 Москва — Симферополь — на 1 час.

Уточняется, что из Крыма задерживаются в пути поезда отправлением 17 мая: №028 Симферополь — Москва — на 10 часов, №180 Евпатория — Санкт-Петербург - на 8 часов, №008 Севастополь — Санкт-Петербург — на 8 часов, №168 Симферополь — Москва — на 7 часов, №026 Симферополь – Минеральные Воды — на 6,5 часов, №078 Симферополь – Санкт-Петербург — на 5,5 часов, а также №174 Евпатория — Москва — на 3,5 часа и №092 Севастополь — Москва — на 4 часа.

«Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой. Если вам нужна помощь в вагоне - просим обращаться к начальнику поезда и проводникам», — заявили в компании.
поезда
Крымский мост
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить