Липецкая вечЁрка
В Турции неизвестный беспилотник повредил дома
Беспилотник, принадлежность которого пока не установлена, упал в субботу утром на одну из улиц в районе Казым Карабекир города Самсун на черноморском побережье Турции. В двух домах повреждены крыши, выбиты стекла.
«На месте было установлено, что упавший объект являлся беспилотным летательным аппаратом», — говорится в статье.
Инцидент произошел рано утром в районе Илкадым. Жители проснулись от громких звуков и вскоре нашли на улице обломки БПЛА.
Оказалось, что в двух домах повреждены крыши и выбиты стекла. На место ЧП прибыла полиция, пожарные и медики. Предварительно, пострадавших нет.
Власти начали расследование, чтобы выяснить, кому принадлежал дрон и с какой целью его запустили.
Эксперты изучают БПЛА, длина которого составляет около 1 метра, — сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DHA.
