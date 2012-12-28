В Турции неизвестный беспилотник повредил дома

Беспилотник, принадлежность которого пока не установлена, упал в субботу утром на одну из улиц в районе Казым Карабекир города Самсун на черноморском побережье Турции. В двух домах повреждены крыши, выбиты стекла.