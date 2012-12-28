Директор стройфирмы подозревается в мошенничестве при исполнении контрактов на 103 миллиона рублей
Назначили «положенца» и «смотрящих», собирали «общак»: 12 заключенных елецкой колонии выслушали приговор
Липецкая вечЁрка: нулевой километр, мошенничество на 103 миллиона и победный бой в Тайланде
В мире
56
29 минут назад
Президент РФ посетит Китай с официальным визитом
Путин по приглашению Си Цзиньпина 19-20 мая посетит с официальным визитом Китай. Поездка приурочена к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
Отмечается, что российский лидер посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.
Уточняется, что поездка президента России приурочена к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Главы государств примут участие в торжественной церемонии открытия Годов образования России и Китая (2026-2027 год).
Лидеры двух стран обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, пути дальнейшего углубления всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между странами, — передает ТАСС.
Как сообщили в Кремле, в ходе визита Путин и Си Цзиньпин обсудят вопросы двусторонних отношений Москвы и Пекина, пути дальнейшего углубления всеобъемлющего партнерства и взаимодействия между РФ и КНР. Кроме того, лидеры двух стран обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам. По итогам переговоров планируется подписание совместного заявления на высшем уровне и некоторых двусторонних межправительственных, межведомственных, а также других документов, уточнили в Кремле.
Программой визита также предусмотрена встреча с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, в ходе которой состоится обсуждение перспектив торгово-экономического сотрудничества.
0
0
0
0
0
Комментарии