В Госдуме отклонили закон о штрафах за нарушение средней скорости
В апреле отклонить законопроект предлагал комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству.
В апреле отклонить законопроект предлагал комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству. Этот законопроект является спутником к проекту федерального закона, который предполагал проведение в Вологодской области эксперимента по применению системы контроля средней скорости движения транспортных средств. Его автором является областное заксобрание.
Депутаты предлагали ввести в своем регионе экспериментальный правовой режим с наказанием водителей и провести до конца 2026 года эксперимент на одной из местных трасс на участке в 200 км. Для расчета средней скорости предлагалось использовать особую формулу. Суммы штрафов варьировались бы от 750 до 7,5 тысяч рублей, как за обычные превышения по ст. 12.9 КоАП РФ. Законопроект отклонили в октябре прошлого года.
Практика наказания водителей за превышение средней скорости существовала в РФ до 2021 года. Верховный суд РФ решил, что указывать неопределенный участок дороги в качестве места совершения нарушения нельзя, необходимо конкретное место. В 2023 году Минтранс подготовил поправки к ПДД, но они не дошли до принятия. В МВД заявляли, что до корректировки правил штрафы возвращать нельзя, — пишут «Известия».
