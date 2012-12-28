Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Сбивший насмерть двух мотоциклистов водитель «ВАЗа» получил 9 лет колонии общего режима
Происшествия
Водитель попавшего в ДТП на дороге Хлевное-Тербуны автомобиля «Рено» умер в машине «Скорой»
Происшествия
Второй фонтан за день забил в Липецке
Происшествия
Липецкая вечЁрка: трагедия в Сенцово, фонтаны и провалы, прейскурант на оскорбления
Общество
Внимание! Угроза атаки БПЛА
Происшествия
В Липецке обозначен нулевой километр
Общество
19-летний парень отказался срывать глухую тонировку с «Приоры» — его арестовали на неделю
Происшествия
Сегодня в Липецке: улицы в центре перекроют, липчане выбрали профессии мечты – в списке дворники, космонавты, директора
Общество
На шести улицах Липецка отключат электричество
Общество
«Стагдок» — в числе лучших работодателей региона
НЛМК Live
Читать все
Претензий к банкам стало больше
Экономика
Директор стройфирмы подозревается в мошенничестве при исполнении контрактов на 103 миллиона рублей
Происшествия
Назначили «положенца» и «смотрящих», собирали «общак»: 12 заключенных елецкой колонии выслушали приговор
Происшествия
Двое липчан освобождены из плена
Общество
В Липецке упавший сук дерева повредил «ГАЗель»
Происшествия
Спасатели вызволили 12-летнюю девочку из стойки для выбивания ковров
Происшествия
Должник по алиментам отправился на 10 месяцев в колонию-поселение
Происшествия
Госинспекция труда завершила расследование происшествия на заводе «Моторинвест»
Происшествия
Пьяный дебош у магазина обернулся для 22-летнего и 19-летнего приятелей уголовными делами
Происшествия
Стагдок победил в областном конкурсе коллективных договоров
НЛМК Live
Читать все
В России
57
57 минут назад

В Госдуме отклонили закон о штрафах за нарушение средней скорости

В апреле отклонить законопроект предлагал комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству.

В Госдуме отклонила законопроект о поправках в КоАП, которыми предлагалось закрепить административную ответственность за нарушение средней скорости движения в случае, если оно зафиксировано дорожными камерами. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

В апреле отклонить законопроект предлагал комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству. Этот законопроект является спутником к проекту федерального закона, который предполагал проведение в Вологодской области эксперимента по применению системы контроля средней скорости движения транспортных средств. Его автором является областное заксобрание.

Депутаты предлагали ввести в своем регионе экспериментальный правовой режим с наказанием водителей и провести до конца 2026 года эксперимент на одной из местных трасс на участке в 200 км. Для расчета средней скорости предлагалось использовать особую формулу. Суммы штрафов варьировались бы от 750 до 7,5 тысяч рублей, как за обычные превышения по ст. 12.9 КоАП РФ. Законопроект отклонили в октябре прошлого года.

Практика наказания водителей за превышение средней скорости существовала в РФ до 2021 года. Верховный суд РФ решил, что указывать неопределенный участок дороги в качестве места совершения нарушения нельзя, необходимо конкретное место. В 2023 году Минтранс подготовил поправки к ПДД, но они не дошли до принятия. В МВД заявляли, что до корректировки правил штрафы возвращать нельзя, — пишут «Известия».
штрафы
скорость
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить