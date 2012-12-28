Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Сбивший насмерть двух мотоциклистов водитель «ВАЗа» получил 9 лет колонии общего режима
Происшествия
Водитель попавшего в ДТП на дороге Хлевное-Тербуны автомобиля «Рено» умер в машине «Скорой»
Происшествия
Второй фонтан за день забил в Липецке
Происшествия
На Петровском спуске образовался провал
Происшествия
Липецкая вечЁрка: трагедия в Сенцово, фонтаны и провалы, прейскурант на оскорбления
Общество
Внимание! Угроза атаки БПЛА
Происшествия
19-летний парень отказался срывать глухую тонировку с «Приоры» — его арестовали на неделю
Происшествия
Сегодня в Липецке: улицы в центре перекроют, липчане выбрали профессии мечты – в списке дворники, космонавты, директора
Общество
В Липецке обозначен нулевой километр
Общество
На шести улицах Липецка отключат электричество
Общество
Читать все
Ещё один липчанин оштрафован за оскорбления бывшей
Общество
Назначили «положенца» и «смотрящих», собирали «общак»: 12 заключенных елецкой колонии выслушали приговор
Происшествия
Спасатели вызволили 12-летнюю девочку из стойки для выбивания ковров
Происшествия
Директор стройфирмы подозревается в мошенничестве при исполнении контрактов на 103 миллиона рублей
Происшествия
В Липецке упавший сук дерева повредил «ГАЗель»
Происшествия
Двое липчан освобождены из плена
Общество
Должник по алиментам отправился на 10 месяцев в колонию-поселение
Происшествия
Претензий к банкам стало больше
Экономика
Пьяный дебош у магазина обернулся для 22-летнего и 19-летнего приятелей уголовными делами
Происшествия
Стагдок победил в областном конкурсе коллективных договоров
НЛМК Live
Читать все
В России
21
7 минут назад

До 15% микробизнеса может оказаться под угрозой закрытия в 2026-м

При слишком медленном снижении ключевой ставки до 15% микропредприятий могут закрыться в этом году, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Центральный Банк России прогнозирует, что по итогам 2026-го среднегодовая ставка составит 14–14,5%. Высокая стоимость заемных средств уже лишает малый бизнес доступа к оборотным ресурсам. Кредитование МСП охлаждается: за январь–февраль объем выдач сократился на 15%, а число заявок на реструктуризацию за 2025 год выросло в 1,7 раза — до 280,9 тыс., но банки одобряют лишь треть обращений.

Полностью закрыться могут 5–6% компаний, еще 9–10% будут вынуждены сократить деятельность, а в общепите и офлайн-торговле доля таких сокращений может достичь 30%.

Просроченная задолженность МСП достигла 596,7 млрд рублей, при этом более половины «плохих» долгов приходится именно на микрокомпании. К концу 2026 года доля просрочки может вырасти до 4,5%, а совокупная доля проблемных кредитов в реальном секторе МСП — превысить 20% портфеля.

Наиболее уязвимы микропредприятия с оборотом до 15–20 млн рублей, у которых маржинальность не покрывает ставки по коротким кредитам (около 20%). С рынка могут уйти до 8% субъектов МСП, а в чувствительных к спросу отраслях (розница, общепит, бытовые услуги, мелкое строительство) сокращение числа активных игроков может составить 15–25%. Уже сейчас в большинстве отраслей коэффициент смертности превышает коэффициент рождаемости: если в 2025 году на одно открытое предприятие приходилось 1,37 закрытого, то в январе 2026-го — почти два.

Несмотря на давление, масштабного кризиса не ожидается: сектор проходит болезненную адаптацию, а выжившие компании смогут усилить позиции за счет гибкости и цифровизации.
микробизнес
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить