До 15% микробизнеса может оказаться под угрозой закрытия в 2026-м

При слишком медленном снижении ключевой ставки до 15% микропредприятий могут закрыться в этом году, считают опрошенные «Известиями» эксперты.





Центральный Банк России прогнозирует, что по итогам 2026-го среднегодовая ставка составит 14–14,5%. Высокая стоимость заемных средств уже лишает малый бизнес доступа к оборотным ресурсам. Кредитование МСП охлаждается: за январь–февраль объем выдач сократился на 15%, а число заявок на реструктуризацию за 2025 год выросло в 1,7 раза — до 280,9 тыс., но банки одобряют лишь треть обращений.Полностью закрыться могут 5–6% компаний, еще 9–10% будут вынуждены сократить деятельность, а в общепите и офлайн-торговле доля таких сокращений может достичь 30%.Просроченная задолженность МСП достигла 596,7 млрд рублей, при этом более половины «плохих» долгов приходится именно на микрокомпании. К концу 2026 года доля просрочки может вырасти до 4,5%, а совокупная доля проблемных кредитов в реальном секторе МСП — превысить 20% портфеля.Наиболее уязвимы микропредприятия с оборотом до 15–20 млн рублей, у которых маржинальность не покрывает ставки по коротким кредитам (около 20%). С рынка могут уйти до 8% субъектов МСП, а в чувствительных к спросу отраслях (розница, общепит, бытовые услуги, мелкое строительство) сокращение числа активных игроков может составить 15–25%. Уже сейчас в большинстве отраслей коэффициент смертности превышает коэффициент рождаемости: если в 2025 году на одно открытое предприятие приходилось 1,37 закрытого, то в январе 2026-го — почти два.Несмотря на давление, масштабного кризиса не ожидается: сектор проходит болезненную адаптацию, а выжившие компании смогут усилить позиции за счет гибкости и цифровизации.