Четверо раненых детей и трое взрослых госпитализированы после атаки ВСУ в Рязани
Семь пострадавших из 12 были госпитализированы после атаки БПЛА в Рязани, среди них четверо детей.
«Госпитализированы семеро пострадавших при атаке украинских националистов в Рязани, в их числе четверо детей», — сказал он.
Уточняется, что состояние двоих взрослых оценивается как тяжелое. По словам Кузнецова, проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров.
Жилые дома и территория одного из предприятий в Рязани 15 мая оказались повреждены в результате падения обломков БПЛА. Позже губернатор региона Павел Малков сообщил, что в результате атаки погибли три человека, еще 12 получили ранения. Он отметил, что проводится эвакуация жителей и разбор поврежденных конструкций.
В школах и детских садах Октябрьского района Рязани отменили занятия и временно закрыли учебные заведения после атаки украинских беспилотников, — пишут «Известия».
