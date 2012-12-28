Сбивший насмерть двух мотоциклистов водитель «ВАЗа» получил 9 лет колонии общего режима
Водитель попавшего в ДТП на дороге Хлевное-Тербуны автомобиля «Рено» умер в машине «Скорой»
19-летний парень отказался срывать глухую тонировку с «Приоры» — его арестовали на неделю
Назначили «положенца» и «смотрящих», собирали «общак»: 12 заключенных елецкой колонии выслушали приговор
В России
20
19 минут назад
В Госдуме предлагают доработать поправки о перекладывании НДС по длящимся договорам
Комитет Госдумы по бюджету и налогам предложил доработать ко второму чтению поправки Минфина о переносе в цену длящихся договоров измененной ставки НДС.
Накануне нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект, который направлен на урегулирование ситуации, когда после заключения долгосрочного договора меняются налоговые условия по НДС, а покупатель не имеет права предъявить его к вычету. Согласно действующему законодательству, продавец может потребовать доплату сверх договорной цены.
Поправки Минфина вносят изменения в ч 1 cт. 168 Налогового кодекса (НК). Ведомство предлагает применять расчетный метод определения НДС, чтобы в случае изменения ставок налог не ложился на покупателя.
В профильном комитете Госдумы предложили внести изменение в другую статью НК, которая закрепляет порядок исчисления НДС. Там также предложили распространить применение этой нормы на случаи, когда покупатель имеет право на принятие к вычету сумм «входного» НДС.
Порядок исчисления НДС, подчеркнули парламентарии, не может зависеть от того, имеет ли покупатель право на применение вычетов.
Сейчас при реализации товаров, работ, услуг, передаче имущественных прав поставщик дополнительно к их цене (тарифу) обязан предъявить к оплате покупателю соответствующую сумму НДС.
А в случаях, когда после заключения договора из-за изменений налогового законодательства у поставщика возникает обязанность по уплате НДС, он вправе взыскать с покупателя дополнительное вознаграждение для компенсации их последствий. При этом у самого покупателя отсутствует возможность принять соответствующие суммы налога к вычету для компенсации перелагаемых на него потерь, — передает РИА Новости.
Законопроект вносит изменения в статью 168 Налогового кодекса, направленные на устранение этого пробела. В случае изменения налогового законодательства после заключения действующего договора поставщик сможет исчислить сумму НДС расчетным методом, исходя из стоимости товаров, работ, услуг, имущественных прав, указанных в договоре.
Это произойдет, если в договоре не предусмотрены условия урегулирования подобной ситуации, либо стороны договора не изменили его цену или не расторгли договор. Таким образом, в подобных случаях налог будет рассчитываться в пределах цены, определенной договором, — поясняли ранее в Минфине.
0
0
0
0
0
Комментарии