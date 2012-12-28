В Минздраве РФ назвали самые трезвые регионы России
Самое низкое потребление алкоголя среди российских регионов зафиксировано на Северном Кавказе, в Ставропольском крае, Туве и Москве.
Антирейтинг по количеству выпитого спиртного возглавляют Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область и Чукотка, — пишут «Известия».
Вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев пояснил, что низкие показатели северокавказских республик обусловлены общей нетолерантностью к спиртному, а статистика столицы связана с популярностью напитков малой крепости.
По его словам, в некоторых регионах с низким потреблением даже нет специальных запретов, так как вопрос регулируется самим бизнесом.
«В Дагестане, например, нет какой-то жёсткой региональной антиалкогольной политики. Но там есть целый ряд торговых сетей, которые не торгуют алкоголем вообще», — подчеркнул Ставцев.
В Москве же покупают много алкогольных напитков, но они не имеют большую крепость, — отметил эксперт. По этой причине в статистике число употребленных литров именно чистого спирта будет ниже.
