Сбивший насмерть двух мотоциклистов водитель «ВАЗа» получил 9 лет колонии общего режима
Водитель попавшего в ДТП на дороге Хлевное-Тербуны автомобиля «Рено» умер в машине «Скорой»
«Курортный сезон» открыт: двое липчан перевели деньги за отдых в пансионатах мошенникам
В мире
47
сегодня, 10:52
Пятеро итальянцев утонули во время дайвинга на Мальдивах
Дайверы погибли при попытке исследовать пещеры на глубине 50 метров.
По данным дипведомства, инцидент произошёл на атолле Вааву на Мальдивах. Туристы из Италии погружались с аквалангом на глубину 50 метров.
«Дайверы погибли, пытаясь исследовать пещеры… Мальдивские власти до сих пор проводят расследование обстоятельств инцидента», — говорится в публикации.
Первое тело было обнаружено внутри одной из пещер. В настоящее время ведется поисково-спасательная операция.
Причины трагедии пока не установлены. Рассматриваются различные версии, включая техническую неисправность оборудования, сложные условия под водой и ошибки при погружении, — пишет «Газета.Ru».
0
0
0
0
0
Комментарии