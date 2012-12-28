В мире
47
сегодня, 10:52

Пятеро итальянцев утонули во время дайвинга на Мальдивах

Дайверы погибли при попытке исследовать пещеры на глубине 50 метров.

Исследование подводных пещер на Мальдивах обернулось гибелью пяти граждан Италии. Об этом сообщили в МИД республики.

По данным дипведомства, инцидент произошёл на атолле Вааву на Мальдивах. Туристы из Италии погружались с аквалангом на глубину 50 метров.

«Дайверы погибли, пытаясь исследовать пещеры… Мальдивские власти до сих пор проводят расследование обстоятельств инцидента», — говорится в публикации.

Первое тело было обнаружено внутри одной из пещер. В настоящее время ведется поисково-спасательная операция.

Причины трагедии пока не установлены. Рассматриваются различные версии, включая техническую неисправность оборудования, сложные условия под водой и ошибки при погружении, — пишет «Газета.Ru».
