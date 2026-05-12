На АЗС «ЛУКОЙЛ» обновили линейку хот-догов, пересобрав рецептуры и усилив вкусовые характеристики.

В центре внимания — баланс ингредиентов и более выразительный вкус привычных форматов.

В обновлённых рецептах изменены пропорции мяса:

— в куриной сосиске увеличена доля филе бедра, что делает её сочнее;

— в классической (говядина + свинина) — больше говядины для более насыщенного вкуса;

— говяжья версия стала более мясной за счёт увеличенного содержания фарша.







В ассортименте появился новый вариант — хот-дог "Четыре сыра и перец". В составе — маасдам, голландский сыр, чеддер и пармезан: сыры раскрываются последовательно, создавая многослойный вкус, который дополняет свежемолотый чёрный перец.

Обновление линейки отражает общий сдвиг в категории: даже быстрые форматы вроде хот-догов всё чаще рассматриваются через призму гастрономического опыта — с вниманием к ингредиентам, текстурам и вкусовому балансу.

