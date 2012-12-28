В России
35 минут назад
Три человека погибли и 12 пострадали при атаке беспилотников на Рязань
В результате террористической атаки БПЛА в Рязани погибли три человека, а ещё 12, в том числе дети, получили ранения.
«К огромному сожалению, погибли три человека и двенадцать пострадали, в том числе дети. Всем пострадавшим оперативно оказана необходимая помощь. Ведется разбор поврежденных конструкций. Организована эвакуация жителей. Для тех, кому это необходимо, развёрнуты пункты временного размещения», — говорится в сообщении главы региона.
По его словам, на месте работают все оперативные службы, идет ликвидация последствий. Социальным службам и профильным ведомствам было поручено оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.
Губернатор выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, и пожелал сил и мужества пережить это страшное горе.
Также он сообщил, что в целях безопасности сегодня отменяются занятия и уроки в школах и детских садах Октябрьского района Рязани.
Отмечается, что для родителей, которым не с кем оставить детей, в школах и детских садах будут открыты дежурные группы.
