В России
вчера, 18:18
Ученые назвали возрастную группу с самой высокой смертностью от хантавируса
«Такие результаты можно объяснить тем, что у молодых людей был тесный контакт с зараженной грызунами землей. Например, во время игры в футбол или сельскохозяйственных работ. Кроме того, у них развивается более сильная иммунная реакция, при геморрагических лихорадках это встречается часто. Вероятно, инфекцию диагностировали слишком поздно. При заражении крайне важны своевременная медицинская помощь и контроль воспаления», — прокомментировал исследование «Известиям» иммунолог Михаил Болков.
Ученые изучили 177 случаев. Госпитализация потребовалась 89,7% пациентов с хантавирусной инфекцией. Средняя смертность по всем возрастам — 33,3%. Согласно полученным данным, симптомы проявлялись в среднем через 3,5 дня после первого обращения к врачу. Выздоровление наступало примерно через восемь дней. Самые частые проявления: лихорадка, головная боль и мышечные боли.
