Яну Лантратову утвердили новым уполномоченным по правам человека
Депутаты Госдумы на пленарном заседании проголосовали за кандидатуру Яны Лантратовой на должность федерального омбудсмена.
Лантратова сменила на посту федерального омбудсмена Татьяну Москалькову.
Госдума поблагодарила за работу Татьяну Москалькову, которая занимала должность Уполномоченного по правам человека с 2016 года в течение двух сроков. Председатель Госдумы отметил, что ею проделана «важная и большая работа».
Вячеслав Володин выразил надежду, что новый Уполномоченный будет руководствоваться теми же принципами.
«Преемственность очень важна», — сказал он.
