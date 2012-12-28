Размер пенсии может измениться при переезде человека в другой регион РФ

Размер пенсии может меняться при переезде в другой регион. В частности, если пенсия неработающего пенсионера меньше прожиточного минимума для этой категории граждан в субъекте РФ, то назначается социальная доплата до регионального уровня.