Размер пенсии может измениться при переезде человека в другой регион РФ
Размер пенсии может меняться при переезде в другой регион. В частности, если пенсия неработающего пенсионера меньше прожиточного минимума для этой категории граждан в субъекте РФ, то назначается социальная доплата до регионального уровня.
Причем размер пенсии при переезде в другой регион и смене постоянной регистрации может измениться как в большую, так и в меньшую сторону, — отмечает эксперт.
«Все зависит от установленного прожиточного минимума в регионе. Например, возьмем условного пенсионера с назначенной пенсией в 12 тысяч рублей. При проживании, например, в Липецкой области, ему будет установлена доплата в размере 1 518 рублей до прожиточного минимума для пенсионера в этом регионе — 13 518 рублей», — объяснила Людмила Иванова-Швец.
Если же пенсионер переедет, например, в Ярославскую область, его доплата будет 4 288 рублей, поскольку прожиточный минимум для пенсионера в этом субъекте федерации установлен на уровне 16 288 рублей.
«Если пенсионер проживает за границей, то региональной доплаты он лишается», — подчеркнула собеседница.
В отдельных регионах могут быть дополнительные условия для получения надбавки. Например, в Москве, помимо установленного прожиточного минимума, для пенсионеров, которые имеют постоянную регистрацию больше 10 лет, существует доплата до городского социального стандарта, добавила эксперт.
Величина федерального прожиточного минимума пенсионера в этом году составляет 16 288 рублей. Если региональный показатель выше федерального, доплата производится до местного значения. В случае, когда прожиточный минимум в регионе меньше суммы по России, назначается социальная доплата до федерального уровня.
