В Госдуме приняли закон о списании кредитов участников СВО
Госдума приняла закон, освобождающий участников спецоперации и их супругов от обязательств по просроченным кредитам на сумму до 10 миллионов рублей.
Документ освобождает от обязательств по просроченным кредитам участников специальной военной операции, заключивших контракт о прохождении военной службы с 1 мая 2026 года, и их супругов, если имеется вступившее в силу до этой даты решение суда о взыскании задолженности, а также когда в целях исполнения указанных обязательств должника выдан исполнительный документ или он уже предъявлен к исполнению. Размер долга в совокупности не должен превышать 10 млн рублей,— говорится на сайте Госдумы.
Аналогичная норма для тех, кто имел долги, уже вводилась в 2024 году.
Президент России Владимир Путин подписал его в ноябре того года. По условиям долг мог быть списан при наличии вступившего в силу до 1 декабря 2024 года судебного акта о взыскании, возбужденного исполнительного производства и контракта с Минобороны, подписанного не ранее 1 декабря 2024 года.
