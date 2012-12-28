В возрасте 102 года умерла вдова Андрея Вознесенского Зоя Богуславская
В возрасте 102 лет скончалась писательница, вдова Андрея Вознесенского Зоя Богуславская.
«Мы с сожалением сообщаем, что сегодня утром из жизни ушла наша Зоя Борисовна Богуславская, идейный вдохновитель Центра Вознесенского, глава Фонда Андрея Вознесенского, легендарная и выдающаяся женщина, наша муза, символ целой эпохи», — говорится в сообщении.
Как отметил представитель «Центра Вознесенского», Зоя Богуславская не страдала от болезней, — передает ТАСС.
«Она не болела, дело в возрасте», — заявил он.
О дате прощания и похорон будет сообщено дополнительно.
Богуславская начинала как театральный и кинокритик. В 1960 году ее приняли в Союз писателей СССР. В первой половине 1960-х выпустила монографии о Леониде Леонове и Вере Пановой, входила в состав писательского объединения на «Мосфильме».
Литературный дебют Богуславской состоялся в 1967 году с повестью «И завтра» в журнале «Знамя». Произведение сразу перевели во Франции. В 1970-е годы ее прозу печатали «Новый мир», «Знамя» и «Юность». Среди известных книг — «Транзитом» (1972), «Защита» (1979), «Остановка» (1985), «Близкие» (1988). Пьеса «Контакт» (1979) была поставлена в Театре Вахтангова.
Богуславская была замужем трижды. Первый муж — актер Георгий Новицкий. Второй — профессор Борис Каган, в браке с которым родился сын Леонид — известный инвестор.
В 1964 году Богуславская вышла замуж за поэта Андрея Вознесенского, с которым прожила 46 лет — до его смерти в 2010 году.
