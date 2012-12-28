В России
50
сегодня, 10:09
В Госдуме рассмотрят закон о 10-летнем сроке давности по спорам о приватизации
По ныне действующем законодательству в спорах о приватизации применяется общий срок исковой давности — три года после выявления нарушения.
Документ предлагает изменения в статью 217 части первой Гражданского кодекса РФ. Она дополняется положением о том, что в случае применения гражданско-правовых последствий нарушения требований законодательства при приватизации подлежат применению установленные Гражданским кодексом РФ сроки исковой давности и правила их исчисления (3 года с момента выявления нарушения). При этом срок давности во всяком случае не может превышать 10 лет со дня выбытия такого имущества из публичной собственности.
По ныне действующем законодательству в спорах о приватизации применяется общий срок исковой давности — три года после выявления нарушения. Изменениями в ст. 217 Гражданского кодекса его предлагается увеличить более чем в три раза — до десяти лет. Если же десятилетний срок будет превышен, суд не будет рассматривать дело, — следует из документа.
При этом законопроектом вводятся исключения, на которые срок давности распространяться не будет. Это дела, связанные с антиэкстремистским и антитеррористическим законодательством; антикоррупционные дела; иностранные инвестиции в стратегические общества.
«Такое решение даст сигнал о гарантиях собственности лицам, которые развивали и инвестировали в предприятия длительные годы, даже в тех случаях, когда при приватизации имущества более десяти лет назад не все процедуры были выполнены в соответствии с законом», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
