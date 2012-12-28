Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Директор липецкого зоопарка официально зарабатывает больше мэра!
Общество
Перевозчики Липецка просят повысить стоимость проезда до 40 рублей
Общество
Приговор по резонансному убийству работника «Теплосферы» ужесточён
Происшествия
Пятиэтажный дом без света и воды уже сутки
Общество
Дело об убийстве у общежития на улице Циолковского ушло в суд
Происшествия
Снятый спасателями с пятого этажа липчанин оказался постоянным клиентом наркодиспансера
Происшествия
Липецкая вечЁрка: БПЛА врезался в дерево, стоимость проезда могут повысить и новый приговор убийце слесаря
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Руководитель ФКР Липецкой области Сергей Якунин проинспектировал капремонты многоквартирных домов
Общество
Для строительства бани не хватило сосны — её срубили в лесу
Происшествия
Читать все
Липчане хранят в банках 330,5 миллиарда рублей
Экономика
Липецкая вечЁрка: БПЛА врезался в дерево, стоимость проезда могут повысить и новый приговор убийце слесаря
Общество
Сегодня в Липецке: детям разрешили вернуться в школы, липчане матерятся даже на рабочих оперативках
Общество
43-летний водитель выслушал приговор за ДТП с двумя погибшими – 2,5 года колонии-поселения
Происшествия
Житель Москвы приехал в Липецк за деньгами обманутой 90-летней старушки
Происшествия
84-летняя пенсионерка перевела мошенникам 370 000 рублей
Происшествия
Установщика пластиковых дверей ждёт суд за мошенничество
Происшествия
Дело об убийстве у общежития на улице Циолковского ушло в суд
Происшествия
«Хендай» и «Киа» столкнулись на улице Папина: госпитализирована женщина
Происшествия
Руководитель ФКР Липецкой области Сергей Якунин проинспектировал капремонты многоквартирных домов
Общество
Читать все
В России
50
сегодня, 10:09

В Госдуме рассмотрят закон о 10-летнем сроке давности по спорам о приватизации

По ныне действующем законодательству в спорах о приватизации применяется общий срок исковой давности — три года после выявления нарушения.

Госдума на заседании в среду рассмотрит в первом чтении проект закона, предлагающий установить 10-летний срок исковой давности, по истечении которого суд отказывает в иске публично-правового образования об истребовании незаконно приватизированного имущества, — передает РБК.

Документ предлагает изменения в статью 217 части первой Гражданского кодекса РФ. Она дополняется положением о том, что в случае применения гражданско-правовых последствий нарушения требований законодательства при приватизации подлежат применению установленные Гражданским кодексом РФ сроки исковой давности и правила их исчисления (3 года с момента выявления нарушения). При этом срок давности во всяком случае не может превышать 10 лет со дня выбытия такого имущества из публичной собственности.

По ныне действующем законодательству в спорах о приватизации применяется общий срок исковой давности — три года после выявления нарушения. Изменениями в ст. 217 Гражданского кодекса его предлагается увеличить более чем в три раза — до десяти лет. Если же десятилетний срок будет превышен, суд не будет рассматривать дело, — следует из документа.

При этом законопроектом вводятся исключения, на которые срок давности распространяться не будет. Это дела, связанные с антиэкстремистским и антитеррористическим законодательством; антикоррупционные дела; иностранные инвестиции в стратегические общества.

«Такое решение даст сигнал о гарантиях собственности лицам, которые развивали и инвестировали в предприятия длительные годы, даже в тех случаях, когда при приватизации имущества более десяти лет назад не все процедуры были выполнены в соответствии с законом», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
приватизация
экономика
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Культура
Фестиваль Тихона Хренникова пройдёт в Липецке и Ельце
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить