В России
62
56 минут назад
На Астраханском ГПЗ произошел пожар после падения обломков БПЛА
В результате падения обломков на газоперерабатывающем заводе возник пожар.
«Сегодня была отражена атака БПЛА ВСУ на АГПЗ. Все вражеские летательные аппараты сбиты либо подавлены средствами РЭБ», — сообщил он.
Отмечается, что жертв и пострадавших среди сотрудников предприятия нет, — передает РИА Новости.
Глава региона добавил, что упавшие обломки вызвали возгорание. По данным МЧС, огонь потушат в течение нескольких часов. Угроза загрязнения воздуха в Астрахани отсутствует.
