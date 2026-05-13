В мире
46
49 минут назад
Латвия предлагает запретить автобусные перевозки в РФ
Министерство сообщения Латвии вновь захотело усложнить пересечение границы с Российской Федерацией — ведомство выступило с инициативой запретить автобусные пассажирские перевозки.
Уточняется, что в настоящее время уже запрещены нерегулярные рейсы автобусов, теперь же предлагается распространить ограничение и на регулярные перевозки. В Минсообщения подчеркнули, что, согласно данным Службы госбезопасности за 2025 год, транспортное сообщение с РФ и Белоруссией угрожает национальной безопасности.
В ведомстве добавили, что любые возможности пересечения границы могут привести к вербовке граждан Латвии. При этом в стране понимают, что запрет на автобусные перевозки приведет к убыткам перевозчиков. К примеру, из-за отмены рейсов Рига— Санкт-Петербург и Рига — Москва потери составят примерно 4 миллиона евро (343 миллиона рублей) в год.
