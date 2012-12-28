Житель Сахалина получил 17 лет тюрьмы за госизмену
На Сахалине 48-летнего жителя приговорили к 17 годам тюрьмы строгого режима за государственную измену.
«Сахалинским областным судом вынесен приговор в отношении 48-летнего местного жителя. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»)», — говорится в сообщении ведомства.
По версии следствия, зимой 2023 года мужчина по собственной инициативе связался с представителем спецслужбы Украины. По приказу куратора фигурант собрал и передал сведения, включая географические координаты объектов одного из муниципальных районов Сахалинской области.
Сахалинца задержали сотрудники Управления ФСБ по региону. Помимо 17 лет тюрьмы ему также назначили ограничение свободы на 1,5 года, — пишут «Известия».
