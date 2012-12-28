В мире
47 секунд назад

Ученые из РФ и Вьетнама нашли в морском грибе подавляющее опухоли вещество

Ученые из России и Вьетнама нашли в морском грибе из залива Нячанг вещество, которое подавляет рост опухолевых клеток. Из экстракта гриба исследователи выделили три производных микофеноловой кислоты — известного иммуносупрессора.

Группа из российских и вьетнамских ученых обнаружила в морском грибе из залива Нячанг соединение, подавляющее опухоли, — передает РИА Новости со ссылкой на Тихоокеанский институт биоорганической химии имени Г.Б. Елякова ДВО РАН.

«Международная группа ... обнаружила в морском грибе Penicillium sp., выделенном из губки Cinachyrella sp. из залива Нячанг, вещество, способное избирательно подавлять рост опухолевых клеток», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ученые смогли выделить из экстракта гриба три производных микофеноловой кислоты, которая является иммуносупрессором. Одно из них — пеникацид K — было получено из природного источника впервые. Еще одно соединение — пеникацид G — подавляло деление клеток кожи и снижало их жизнеспособность, но в умеренной степени. В более ранних исследованиях отмечается токсичность пеникацида G для опухолевых клеток.

В институте указали, что пеникацид G является более эффективным блокатором деления раковых клеток, что делает вещество «перспективным кандидатом для дальнейшей разработки в качестве избирательного антипролиферативного противоопухолевого агента».

Исследование также подтвердило, что в экстракте гриба содержится целый ряд биологически активных соединений, включая микотоксин боверицин и антибиотикоподобные вещества.
наука
здоровье
