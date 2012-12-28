В Долгоруковском округе беспилотник врезался в дерево: повреждены остекление и двери в нескольких домах
Липецкая вечЁрка: ДТП с тремя погибшими, губернатор успокаивает и Зеленый остров готов к открытию
Лось выбежал на дорогу: ущерб от ДТП пытались взыскать с лесхоза и администрации округа
Снятый спасателями с пятого этажа липчанин оказался постоянным клиентом наркодиспансера
В Лев-Толстовской больнице протекла крыша и обвалился потолок: с подрядчика требуют миллион рублей
В мире
47 секунд назад
Ученые из РФ и Вьетнама нашли в морском грибе подавляющее опухоли вещество
Ученые из России и Вьетнама нашли в морском грибе из залива Нячанг вещество, которое подавляет рост опухолевых клеток. Из экстракта гриба исследователи выделили три производных микофеноловой кислоты — известного иммуносупрессора.
«Международная группа ... обнаружила в морском грибе Penicillium sp., выделенном из губки Cinachyrella sp. из залива Нячанг, вещество, способное избирательно подавлять рост опухолевых клеток», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ученые смогли выделить из экстракта гриба три производных микофеноловой кислоты, которая является иммуносупрессором. Одно из них — пеникацид K — было получено из природного источника впервые. Еще одно соединение — пеникацид G — подавляло деление клеток кожи и снижало их жизнеспособность, но в умеренной степени. В более ранних исследованиях отмечается токсичность пеникацида G для опухолевых клеток.
В институте указали, что пеникацид G является более эффективным блокатором деления раковых клеток, что делает вещество «перспективным кандидатом для дальнейшей разработки в качестве избирательного антипролиферативного противоопухолевого агента».
Исследование также подтвердило, что в экстракте гриба содержится целый ряд биологически активных соединений, включая микотоксин боверицин и антибиотикоподобные вещества.
0
0
0
0
0
Комментарии