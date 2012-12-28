Ученые из РФ и Вьетнама нашли в морском грибе подавляющее опухоли вещество

Ученые из России и Вьетнама нашли в морском грибе из залива Нячанг вещество, которое подавляет рост опухолевых клеток. Из экстракта гриба исследователи выделили три производных микофеноловой кислоты — известного иммуносупрессора.