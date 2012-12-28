В Долгоруковском округе беспилотник врезался в дерево: повреждены остекление и двери в нескольких домах
Гладков сообщил о сходе электрички с путей из-за детонации взрывного устройства
В Яковлевском округе Белгородской области с рельсов сошел электропоезд, следовавший по маршруту «Разумное — Томаровка».
«В момент аварии в поезде находилось 15 человек, одна женщина получила рваную рану ноги и ушиб мягких тканей спины», — сообщил глава региона.
Гладков добавил, что пострадавшая была доставлена в местное медицинское учреждение. По словам губернатора, предварительной причиной случившегося стало отсутствие около двух метров железнодорожного полотна из-за детонации взрывного устройства. Отмечается, что машинист также применил экстренное торможение,— пишут «Известия».
В настоящее время на месте аварии работают сотрудники оперативных служб и саперы Минобороны РФ для предотвращения последствий инцидента.
