Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Игорь Артамонов призвал не поддаваться панике
Общество
Часть ТРЦ «Европа» на Советской отошла государству по иску Генпрокуратуры
Общество
Мужчину снимали с пятого этажа на улице Бескрайней
Происшествия
Ельчанин пахал огород и борона культиватора вонзилась ему в ногу
Общество
В Долгоруковском округе беспилотник врезался в дерево: повреждены остекление и двери в нескольких домах
Происшествия
Липецкая вечЁрка: ДТП с тремя погибшими, губернатор успокаивает и Зеленый остров готов к открытию
Общество
С каким проблемами вы сталкиваетесь при переводе школьников на дистант?
Говорит Липецк
Сталевар, строитель, рудознатец, кузнец: памятник основателям Липецка собран
Общество
Берёза насмерть придавила 46-летнего мужчину
Происшествия
В Липецке начались испытания тепловых сетей еще от двух котельных
Общество
Читать все
На улице Крайней снова порвало водопровод
Общество
Снятый спасателями с пятого этажа липчанин оказался постоянным клиентом наркодиспансера
Происшествия
Берёза насмерть придавила 46-летнего мужчину
Происшествия
Пятиэтажный дом без света и воды уже сутки
Общество
В Долгоруковском округе беспилотник врезался в дерево: повреждены остекление и двери в нескольких домах
Происшествия
Отца оштрафовали за неприличные сообщения дочери в мессенджерах
Общество
В Лев-Толстовской больнице протекла крыша и обвалился потолок: с подрядчика требуют миллион рублей
Общество
Липчанин пытался убить отца, но тот сумел убежать
Происшествия
46-летняя женщина вступилась за сожителя и вонзила нож в спину его обидчика
Происшествия
Липчанка заплатила за замену счётчика 350 000 рублей
Происшествия
Читать все
В России
26
17 минут назад

Гладков сообщил о сходе электрички с путей из-за детонации взрывного устройства

В Яковлевском округе Белгородской области с рельсов сошел электропоезд, следовавший по маршруту «Разумное — Томаровка».

В Яковлевском округе Белгородской области в результате схода половины вагона электрички по маршруту Разумное – Томаровка, одна женщина пострадала, — рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

«В момент аварии в поезде находилось 15 человек, одна женщина получила рваную рану ноги и ушиб мягких тканей спины», — сообщил глава региона.

Гладков добавил, что пострадавшая была доставлена в местное медицинское учреждение. По словам губернатора, предварительной причиной случившегося стало отсутствие около двух метров железнодорожного полотна из-за детонации взрывного устройства. Отмечается, что машинист также применил экстренное торможение,— пишут «Известия».

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники оперативных служб и саперы Минобороны РФ для предотвращения последствий инцидента.
взрыв
поезда
сход
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Культура
Фестиваль Тихона Хренникова пройдёт в Липецке и Ельце
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить