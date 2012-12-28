В Долгоруковском округе беспилотник врезался в дерево: повреждены остекление и двери в нескольких домах
В России
72
сегодня, 12:45
Минобороны Сербии впервые проводит учения с НАТО
Сербия впервые в истории проводит совместные военные учения со странами НАТО. Информация об этом размещена на сайте Минобороны страны.
Как отмечается, в мероприятиях приняли участие около 600 военнослужащих из Сербии, Италии, Румынии и Турции. За ходом учений следили наблюдатели из нескольких стран НАТО. В частности, из США, Великобритании, Франции.
Учения проходили близ города Буяновац на юге страны. Учения носят тактический характер и продлятся до 23 мая, их цель — обмен опытом.
«Учения проводятся на основании решения Правительства Республики Сербия и представляют собой продолжение взаимовыгодного, конкретного и прозрачного сотрудничества между Сербией и НАТО», — говорится в сообщении ведомства.
Как сообщили в ведомстве, в результате, как ожидается, военнослужащие Сербии и НАТО смогут «обменяться опытом» и отработать совместные действия, — пишут «Известия».
