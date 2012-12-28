54
сегодня, 10:05

В Роспотребнадзоре озвучили регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом

Роспотребнадзор опубликовал список эндемичных регионов по клещевому энцефалиту в каждом округе России.

Роспотребнадзор перечислил регионы России, где существует повышенный риск заражения клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ).

К таким регионам ведомство причислило Московскую, Ивановскую, Костромскую, Ярославскую и Ленинградскую области, а также Санкт-Петербург, Республику Крым и Севастополь. Всего же в перечень попали 49 регионов.

«В этих регионах рекомендуется проводить вакцинацию против КВЭ», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в Центральном федеральном округе эндемичными по клещевому энцефалиту являются Ивановская, Костромская, Московская (Дмитровский и Талдомский районы), Тверская и Ярославская области.

В Северо-Западном федеральном округе: Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Новгородская, Псковская, Калининградская области, Республики Карелия и Коми.

В Южном федеральном округе среди эндемичных регионов выделяются Крым и город Севастополь. А в Приволжском федеральном округе: Кировская, Нижегородская, Самарская, Ульяновская, Оренбургская области, Пермский край, Башкортостан, Марий Эл, Татарстан и Удмуртия.

Из документа следует, что в Уральском федеральном округе эндемичными клещевому энцефалиту регионами являются Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области и ХМАО. В️ Сибирском федеральном округе: Республика Алтай, Алтайский край, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Томская, Омская области, Красноярский край, Тыва и Хакасия.

В Дальневосточном федеральном округе также есть опасные по риску заражения клещевым энцефалитом регионы, такие как Амурская, Сахалинская области, Бурятия, Забайкалье, ЕАО, Приморье, Якутия и Хабаровский край.

При этом в новых субъектах РФ не обнаружены клещи, которые могут переносить энцефалит.

Роспотребнадзор также сообщил о том, что самой эффективной мерой защиты от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация. Она рекомендуется жителям эндемичных регионов, а также тем, кто планирует поездки на такие территории, — передает РИА Новости.
