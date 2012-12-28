В мире
41
50 минут назад

В Таиланде усилят иммиграционный контроль

Срок безвизового пребывания для туристов сократят до 30 дней.

Власти Таиланда усилят иммиграционный контроль на границе за прибывающими в страну иностранцами и ограничит безвизовое пребывание туристов в стране 30 днями, — заявил вице-премьер и глава МИД Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу.

По его словам, власти королевства уже несколько месяцев изучают вопросы визовой политики.

Текущий 60-дневный безвизовый период с возможностью продления сочли чрезмерным, поскольку это может быть использовано лицами с нетуристическими намерениями, — передает ТАСС.

«МИД считает, что действующий 60-дневный безвизовый срок пребывания с возможностью одного продления дополнительно на 30 дней чрезмерен и может позволить лицам, не имеющим туристических намерений, злоупотреблять этой возможностью. Мы не дискриминируем кого-либо по государственной принадлежности. Однако мы должны быть строги к тем, кто занимается нежелательной деятельностью, особенно это касается вопросов безопасности», — отметил он, отметив, что таиландские власти также «ужесточат проверки, чтобы убедиться в том, что планы въезжающих в страну соответствуют условиям выданных им виз».

Пхуангкеткеу в апреле в ходе презентации в Бангкоке концепции внешней политики королевства заявил, что Таиланд сокращает продолжительность безвизового режима для туристов с 60 до 30 дней для борьбы с онлайн-мошенничеством.

Власти Таиланда 15 июля 2024 года одобрили постановление о введении безвизового режима на срок до 60 дней в отношении гостей из 93 стран и территорий, посещающих королевство в туристических целях. В этот список также была включена Россия, хотя ее граждане на тот момент уже пользовались возможностью 60-дневного безвизового посещения Таиланда. В рамках межправительственного соглашения России и Таиланда 2005 года об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках, срок безвизового пребывания ограничен 30 днями, однако таиландские власти на регулярной основе разрешали туристам из России находиться в стране дольше.

По данным Минтуризма Таиланда, около 1,9 млн россиян побывали в королевстве в 2025 году, установив рекорд посещаемости и заняв четвертое место по числу визитов среди всех национальных групп туристов. Россия является для Таиланда крупнейшим европейским туристическим рынком. С начала этого года в королевстве побывали более 900 тысяч российских туристов.
