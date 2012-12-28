Эксперты рассказали, какая цена на нефть позволит закрыть разрыв в бюджете РФ
Апрельская цена Urals достигла рекордных с 2014 года $94,87 за баррель (при заложенной в бюджет «цене отсечения» $59). Минфин оценил дополнительные нефтегазовые доходы апреля примерно в 200 млрд рублей — существенно меньше теоретических 400–450 млрд в месяц. Причины: крепкий рубль (75 вместо заложенных 92 рублей за доллар) и топливный демпфер, который «съел» 377 млрд рублей в апреле, выплаченных нефтяникам для сдерживания цен на бензин. Кроме того, дисконт Urals к Brent составил почти $24.
Закрыть дефицит полностью можно было бы лишь при цене выше $100 на протяжении года, но эксперты считают такой сценарий маловероятным без затяжного ближневосточного конфликта. Власти уже начали пополнять ФНБ, но подход остается консервативным: сверхдоходы идут в резервы, а не на разгон расходов.
