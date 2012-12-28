В России
36
33 минуты назад

Три человека погибли и 44 пострадали при атаке БПЛА на Чебоксары

Число погибших в результате атаки ВСУ на Чебоксары 5 мая возросло до трёх, количество пострадавших увеличилось до 44.

Число погибших при атаке БПЛА на Чебоксары, совершенной 5 мая, выросло до трех, пострадали 44 человека, — сообщил вице-премьер правительства Чувашии Владимир Степанов.

Ранее сообщалось о двух погибших и 35 пострадавших при атаке БПЛА на Чебоксары 5 мая, — передает РИА Новости.

«По оперативным данным на 11:00 12 мая, в результате вражеской атаки на Чебоксары 5 мая 2026 года пострадали 47 человек, трое из них погибли», — сообщает пресс-служба Минздрава Чувашии.

Вице-премьер правительства Чувашии Владимир Степанов сообщил, что основная часть пациентов находится на амбулаторном лечении под динамическим наблюдением специалистов.

В больницах республики остаются восемь человек, ещё один пациент продолжает лечение в Приволжском исследовательском медицинском университете в Нижнем Новгороде.

Он добавил, что держит на личном контроле вопросы оказания всей необходимой медицинской и социальной помощи пострадавшим в результате вражеской атаки на Чебоксары 5 мая.

«Для максимального удобства жителей в эти дни, с 12 по 15 мая, с 16.00 до 20.00, будут организованы выездные приемы граждан непосредственно в жилых кварталах. К этой работе привлечены представители прокуратуры Чувашской республики, сотрудники администрации города, а также всех необходимых министерств и ведомств», — заявил Степанов.

По его словам, на местах будут работать квалифицированные психологи, готовые оказать профессиональную поддержку всем, кто в ней нуждается.

5 мая ВСУ атаковали Чебоксары с применением крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов. Были повреждены 40 домов, школы, детсады и колледж.

Семьям погибших при атаке украинских беспилотников на Чебоксары выплатят по 1,5 млн рублей.
