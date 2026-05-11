Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В школах Липецка вводится двухдневный дистант
Общество
Автобус и две легковушки разнес водитель без прав и страховки
Происшествия
Сегодня в Липецке: в школах отменены занятия, каковы средний срок и размер ипотеки в 2026 году
Общество
На шести улицах Липецка отключат электричество
Общество
Второй за день мусоровоз застрял в яме на Гагарина
Общество
Возрожденная трасса Липецка примет чемпионат ЦФО по мотокроссу
Спорт
Мусоровоз сел в яму на улице Гагарина
Общество
В Липецкой области дожди, грозы и до +23
Погода в Липецке
Сосна перекрыла дорогу в ЛТЗ
Происшествия
Спасатели обнародовали фото с места смертельной аварии
Происшествия
Читать все
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
Три человека погибли в столкновении «ГАЗа и «Киа» на дороге Липецк – Данков
Происшествия
Бобер пришел к шлюзам на Матырском водохранилище
Общество
В Липецкой области заработала «горячая линия» по вопросам детского отдыха
Общество
В Лебедяни вандалы повредили стенды посвященные автору «Мы»
Происшествия
Один человек погиб и один пострадал во время пожара в 12-этажном доме в Липецке
Происшествия
На проспекте Мира и в переулке Рудный деревья упали на автомобили
Происшествия
Спасатели обнародовали фото с места смертельной аварии
Происшествия
Труп пропавшего ещё в апреле мужчины достали из реки
Происшествия
Мошенники напугали липчанина ответственностью за спонсирование ВСУ
Происшествия
Читать все
В России
5
5 минут назад

В МВД рассказали о рассчитанной на хозяев загородных участков схеме мошенников

Новая схема мошенничества, связанная с нарушениями земельного законодательства, появилась в России.

Злоумышленники разработали новую мошенническую схему, связанную с якобы нарушениями действующего земельного законодательства, — рассказали в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационного-коммуникационных технологий МВД России и Росреестре.

«Гражданам рассылают сообщения о якобы выявленных нарушениях земельного законодательства и предлагают «оплатить штраф со скидкой» по ссылке», — говорится в публикации.

В случае если потенциальная жертва повелась на уловку мошенников, то злоумышленники могут получить доступ к аккаунту лица на портале «Госуслуги», — пишет «Российская газета».

Уточняется, что схема направлена в первую очередь на владельцев загородных участков.

В Росреестре напомнили, что единственным документом, на основании которого может и должен быть оплачен штраф за нарушение земельного законодательства, является постановление о назначении административного наказания. Оно вручается правонарушителю лично при рассмотрении дела или направляется заказным письмом. Возможен также вариант поступления документа в электронном виде в личный кабинет на «Госуслугах».

При этом сотрудники правоохранительных органов неоднократно указывали на необходимость проявления бдительности при оценке какой-либо информации и предупреждали об опасности передачи данных посторонним лицам.

Также в МВД рассказали, что мошенники все чаще используют в своих легендах Государственную фельдъегерскую службу, — передает РИА Новости.

«Большинство граждан никогда с ней не сталкивались. И это действительно так, потому что ГФС занимается специальной государственной связью и доставкой служебной корреспонденции между органами власти, а не работой с физическими лицами», — говорится в заявлении ведомства.

Аферисты рассказывают о «спецкурьерах», «декларации наличных», «проверке средств» и других вымышленных процедурах. Они также пытаются привлечь к некой «стажировке» или «внештатной работе» в несуществующих подразделениях.

В таких историях нередко фигурируют люди «в гражданском» — в обычной повседневной одежде. Однако ГФС — это военизированная госслужба со строгим регламентом работы и форменным обмундированием. Ее представители не приезжают к гражданам за деньгами, банковскими картами, ценностями или документами «для проверки», — отметили в управлении.
мошенники
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Культура
Фестиваль Тихона Хренникова пройдёт в Липецке и Ельце
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить