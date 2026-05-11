В МВД рассказали о рассчитанной на хозяев загородных участков схеме мошенников
Новая схема мошенничества, связанная с нарушениями земельного законодательства, появилась в России.
«Гражданам рассылают сообщения о якобы выявленных нарушениях земельного законодательства и предлагают «оплатить штраф со скидкой» по ссылке», — говорится в публикации.
В случае если потенциальная жертва повелась на уловку мошенников, то злоумышленники могут получить доступ к аккаунту лица на портале «Госуслуги», — пишет «Российская газета».
Уточняется, что схема направлена в первую очередь на владельцев загородных участков.
В Росреестре напомнили, что единственным документом, на основании которого может и должен быть оплачен штраф за нарушение земельного законодательства, является постановление о назначении административного наказания. Оно вручается правонарушителю лично при рассмотрении дела или направляется заказным письмом. Возможен также вариант поступления документа в электронном виде в личный кабинет на «Госуслугах».
При этом сотрудники правоохранительных органов неоднократно указывали на необходимость проявления бдительности при оценке какой-либо информации и предупреждали об опасности передачи данных посторонним лицам.
Также в МВД рассказали, что мошенники все чаще используют в своих легендах Государственную фельдъегерскую службу, — передает РИА Новости.
«Большинство граждан никогда с ней не сталкивались. И это действительно так, потому что ГФС занимается специальной государственной связью и доставкой служебной корреспонденции между органами власти, а не работой с физическими лицами», — говорится в заявлении ведомства.
Аферисты рассказывают о «спецкурьерах», «декларации наличных», «проверке средств» и других вымышленных процедурах. Они также пытаются привлечь к некой «стажировке» или «внештатной работе» в несуществующих подразделениях.
В таких историях нередко фигурируют люди «в гражданском» — в обычной повседневной одежде. Однако ГФС — это военизированная госслужба со строгим регламентом работы и форменным обмундированием. Ее представители не приезжают к гражданам за деньгами, банковскими картами, ценностями или документами «для проверки», — отметили в управлении.
