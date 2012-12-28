сегодня, 10:54
Минздрав хочет изменить список медицинских специальностей
Более десяти новых медицинских специальностей и должностей могут появиться в России с 1 сентября.
В перечень планируется включить такие направления, как медицинская биология, нейропсихология, нутрициология, физическая реабилитация и другие. Также появятся должности врача по медицине здорового долголетия и нутрициолога, — пишут «Известия».
Одновременно из списка исключат ряд устаревших специальностей, например, врача-диабетолога, подросткового терапевта, фельдшера-нарколога и других. Их функции будут переданы более широким специальностям. Те специалисты, которые были приняты на перечисленные должности до определенного срока, продолжат свою работу, уточняется в проекте приказа.
Минздрав РФ 19 апреля утвердил перечень заболеваний, при наличии которых граждане не смогут трудоустроиться в охранные службы. Всего перечислены 65 болезней, из которых 62 — психические расстройства. Речь идет о лицах, страдающих хроническими заболеваниями, такими как шизофрения, психоз, расстройство половой идентификации и так далее.
